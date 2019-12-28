غلق 5 مخابز سياحية بشبين الكوم لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص

كتب عادل شحتينو

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق 5 مخابز سياحية بمدينة شبين الكوم لحين إستخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط مع فصل مصدر المياة والكهرباء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين . جاء ذلك إستجابةً لشكوي أحد المواطنين يتضرر من تشغيل عدد من المخابز بدون ترخيص وبناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ( إدارة حماية المستهلك ) . جدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ المنوفية توجيهاته لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بنزول لجنة للمرور علي جميع المخابز السياحية والإفرنجية بمدينة شبين الكوم للتأكد من مزاولة النشاط بالترخيص اللازم من عدمه حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .