200حالة وفاة انتحارا بحبة الغلة بالمنوفية خلال 2019

كتب عادل شحتينو

استقبل قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنوفية ومركز الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بمستشفيات جامعة المنوفية خلال هذا عام 2019 ١١٨٣ حالة انتحار وهذا مااكدته إحصائية القسم عن عدد حالات الانتحار سواء كانت ادعاء محاولة انتحار أو انتحار أدى إلى الوفاة وقد تم إسعاف عدد كبير منهم وتقديم الرعاية الطبية والنفسيةلهم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية وأوضحت الدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب أنه تم استقبال هذا العام ١١٨٣ حالة انتحار منهم ٣٨٢ ذكور و ٨٠١ إناث من مختلف الأعمار حيث بلغ عددهم من سن ١٠ سنوات إلى ١٨ سنة ٤٥٥ حالة و من سن ١٩ إلى ٤٠ سنة ٥٦٤ حالة و من سن أكبر من ٤٠ سنة ١٦٤ حالة وأضافت رئيس القسم ان مدينة ومركز شبين الكوم كان منها ٢٩١ حالة ومنوف ١٨٨ حالة وأشمون ١٥٢ حالة وقويسنا١٠٧ حالة والشهداء ١٠٢ حالة وتلا ٩٤ حالة وبركة السبع ٩٢ حالة والباحور ٨٠ حالة والبحيرة ٣٦ حالة والسادات ٣٢ حالة والقاهرة ٤ حالات والجيزة ٣ حالات والشرقية ١ حالة والصعيد ١ حالة وأشارت الدكتورة صفاء عبد الظاهر إلي أن المواد التي تناولتها الحالات و اصابتهم بالتسمم زينك والألمنيوم فوسفويد ٤٣٧ حالة أدوية مختلفة ٣٥٥ حالة مبيدات حشرية ٣٣١ حالة مواد كاوية وهيدروكربونية ٦٠ حالة واعلنت ان عدد الوفيات بلغ ٢٠٠ حالة ومعظمهم من حالات التسمم بفوسفيد الألومنيوم أو حبة الغلة