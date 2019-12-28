تخفيف تكدس السائحين داخل معبد كوم امبو بأسوان

فى خطة للحفاظ علي المواقع والمناطق الأثرية المختلفة والنهوض ورفع كفاءة الخدمات السياحية، قامت وزارة السياحة والآثار، بتصميم لوحة إرشادية مصورة للمناظر الأصلية الخاصة بنقش “أدوات الجراحة” المشهورة والموجودة بمعبد كوم أمبو بأسوان، ووضعها بالساحة الخارجية للمعبد. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفي وزيري، أنه تم تصميم هذه اللوحة الإرشادية وفقًا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال، وتم وضعها في الساحة الخارجية للمعبد بالقرب من الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي، لتخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين يقفون بالساعات أمامها لمشاهدة دقة الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها المصري القديم مما يعكس مدي التقدم العلمي والإعجاز الطبي الذي توصل اليه خلال هذه الفترة الزمنية. مضيفا، أن هذه اللوحة الجديدة ستسمح للمرشدين السياحيين بالوقوف مدة أطول للشرح في مكان أوسع بدلًا من الممر الضيق، مما يسهل أيضا حركة باقي الزائرين داخل المعبد. واللوحة الإرشادية الجديدة تتضمن، صورا لأدوات الجراحة الطبية الموجودة بالنقش الأصلي وشرح مختصر لها، وهي تعتبر من أشهر المناظر والنقوش الموجودة بالمعبد حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزائرين علي معبد كوم امبو خصيصا لمشاهدة هذا النقش. معبد كوم أمبو أحد أجمل المعابد البطلمية الموجودة بالضفة الشرقية لنيل أسوان، وقد تم الانتهاء هذا العام من أعمال الترميم الدقيق لنقوش المعبد وتطوير نظام الإضاءة به، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، والذى افتتحه الدكتور خالد العنانى فى مارس الماضى.