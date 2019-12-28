ترميم هرم زوسر بسقارة في مرحلته النهائية

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، اللمسات الأخيرة لأعمال مشروع تدعيم وترميم هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية تمهيدا لأفتتاحه في مطلع العام ٢٠٢٠. حضر الجولة التفقدية مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية ايمان زيدان، ورئيس قطاع المشروعات المهندس وعد ابو العلا، ومدير عام منطقة سقارة صبري فرج، ومدير اثار سقارة دكتور محمد يوسف، و رئيس الادارة المركزية للترميم غريب سنبل. وتفقد الدكتور وزيري، أيضا اللمسات النهائية لأعمال تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى اعمال الترميم الدقيق للحوائط. وأكد، علي أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة السياحة و الاثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين بها، موضحا، أن هذا المشروع يعد من أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة حيث أن هرم زوسر هو أقدم بنيان حجري في العالم. كان مشروع الترميم قد بدأ عام ٢٠٠٦، وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١، وتم استئنافه مرة أخري في نهاية عام ٢٠١٣. رئيس قطاع المشروعات المهندس وعد أبو العلا، قال أن اعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة الي أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة. ويذكر، أن الهرم يتكون من مصاطب بُنيت فوق بعضها البعض، وهو ما يمثل تطوراً هائلاً في بناء الاهرامات في ذلك الوقت. ويوجد مدخلان للهرم المدخل الأصلي في الجانب الشمالي، ومدخل آخر في الجانب الجنوبي. وكان د. وزيري، قد تفقد منشآت الخدمات السياجية الموجوده بالمنطقة و ذلك في إطار النهوض بها و تطويرها لرفع كفائتها لخدمة زوار المنطقة من المصريين و الأجانب. كما قابل عدد من المجموعات السياحة الذين اعربوا عن إعجابهم بالحضارة المصرية و عظمة بناء الهرم المدرج.