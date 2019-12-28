جولة تفتيشية لنائب وزير السياحة والآثار علي مكاتب الآثار في مصر القديمة ومجمع الأديان

قامت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، بجولة تفقدية للمكاتب السياحية التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالاضافة إلي مكاتب تفتيش الآثار بمنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان؛ وذلك للتعرف علي العاملين بها ودورهم في تنشيط السياحة المصرية والاستعدادات التي تقوم بها هذه المكاتب لاستقبال الوفود السياحية التي تأتي لزيارة مصر في هذا التوقيت من العام للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، كما حرصت علي زيارة المحلات والبازارات السياحية الموجودة بالمنطقة.

والجولة تأتي في اطار خطة الوزارة للنهوض بمنظومة السياحة والآثار في مصر، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، والارتقاء بها، حيث حرصت غادة شلبي، علي التحدث مع العاملين بهذه المكاتب، والذين يتعاملون بصورة مباشرة مع السائحين، وأشادت بما لمسته من قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال والتي يجب الاستفادة منها بصورة أفضل.

مؤكدة، علي أهمية تطوير ثقافة التعامل مع السائحين، وتعليم الثقافة السياحية للمواطن المصرى بما يساهم فى إرضاء السائحين وتكرار زيارتهم لمصر مرات عديدة.

لافتة، الي ضرورة الاستفادة بصورة أفضل من المطويات والمواد الدعائية الأخري مثل «البروشورات» التي تعدها الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة من خلال تزويد المكاتب السياحية التابعة لها ومكاتب تفتيش الآثار لتوزيعها علي السائحين والزائرين.

ويذكر، أن منطقة مصر القديمة ومجمع الأديان تتميز باحتوائها على مزارات دينية تاريخية للأديان السماوية الثلاثة؛ حيث تحتوي علي جامع عمرو بن العاص، والمتحف القبطي، ومعبد بن عزرا والكنيسة المعلقة وكنيسة ابي سرجة «التي تعد أحد النقاط الرئيسية بمسار رحلة العائلة المقدسة».