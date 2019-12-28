«الامتحانات على موقع الوزارة»… التعليم تنشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تدريب أبنائها طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي 2019/2020، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.

وأضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول وذلك على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط:

http://moe.gov.eg

وذلك اعتباراً من صباح ‏يوم الأحد 29/12/2019.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏