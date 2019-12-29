زيارة السيسى تضع محافظة الفيوم على قطار التنمية

كتب أحمد جبر

أفتتح عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى زيارته الأولى لمحافظة الفيوم لافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق، والذي يضم مزرعة تربية وتسمين رؤوس الماشية. الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن. كما يضم المشروع المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، على مساحة 13 ألف متر مربع، و10 معامل تخصصية مدعمة بأحدث التكنولوجيا المتطورة في مختلف المجالات العلمية، بينها أبحاث المناعة والبيولوجيا الجزئية والغذاء . بحضور كلا من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و علي عبد العال رئيس مجلس النواب والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد من النواب . وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية في مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم. واستمع الرئيس السيسي خلال تفقده للمركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب ، إلى شرح مفصل من الطبيب البيطري محمد سعيد صابر مدير المركز، حيث أوضح أن هذا المركز تم تصميمه وتجهيزه لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للنهوض بالثروة الحيوانية ، وأيضا مجالات الكشف عن الأغذية والمياه لضمان وصول غذاء صحي وآمن وخالي من مسببات الأمراض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وهيئة سلامة الغذاء .كما تفقد الرئيس المجازر ، واستمع إلى شرح من الطبيب بيطري عصام على عبده شوشة مدير المجزر الآلي المتكامل بالفيوم ، حول عمل المجزر الذي يبدأ العمل به بقسم الاستقبال والذبيح والذي يتكون من خطين بطاقة 320 رأس في الوردية ويتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية ، ثم قسم الحفظ والتبريد والتجميد الذي تبلغ طاقته التخزينية 1950 طن من اللحوم المبردة والمجمدة ، ثم نقل اللحوم إلى السوق المحلي عن طريق عربات مجهزة أو إلى قسم التشفية والتصنيع الذي تبلغ طاقته 150 طنا من اللحوم المشفاه ومنتجات تصنيع. و تدعيم المجزر بمصنع (للكورند بيف) الذي تبلغ طاقته الاجمالية 12 الف عبوة يوميا ، كما تم تدعيم المجزر بوحدة لتدوير المخلفات الناتجة عن عمليات الذبيح وتحويلها إلى مواد علفية. كما انتقل الرئيس إلى مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني واستمع إلى شرح من الطبيب بيطري علي أحمد علي مدير المجمع ، والذي قال إن المجمع عبارة عن 3 مزارع ومقام على مساحة 210 آلاف متر مربع بطاقة استعابية اجمالية 18 ألف رأس ، ويهدف المجمع إلى تربية رؤوس الماشية لإنتاج 21 ألف طن لحوم في العام على دورتين لتوفير اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية. ويتم استقبال رؤوس الماشية وزن 250 كيلو جراما وتربيتها لمدة 6 أشهر وفق أحدث النظم الغذائية بمعدل تحويل يومي يفوق 1.7 لتصل الى أعلى من 600 كيلوجرام ويتم تطبيق جميع المعاملات الوقائية لتسويقها بأعلى جودة. وأضاف أنه يتوافر في كل مرزعة في المجمع عدة آليات للتشغيل والشحن والتفريغ ومبيت للعاملين ، وتم استغلال المساحات البينية بين المزارع بمساحة 200 فدان لزراعة اشجار الزيتون والأعلاف الخضراء. وتساءل الرئيس حول طريقة جمع المخلفات ، ورد الدكتور أنه يتم تجميع المخلفات باللوادر ووضعها في مكان مخصص لإعادة استخدامها في الزراعة .

أكد الرئيس السيسي في مداخلة له خلال افتتاح المجمع أن الدولة معنية باستعادة كفاءة جميع البحيرات للخدمة والإنتاج.

وفي مداخلة له أخرى قال إن مشكلة القطاع العام في ثقافة إدارة المشروعات وليس تنفيذها تلك الثقافة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام والمنشآت الخاصة به “مباحة”؛ وذلك تعليقًا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني لا تعمل وبحاجة إلى التطوير. وقال : لن يتحقق النجاح إلا إذا رأى القائمون على العمل أن هناك هدفًا ساميًا في عملهم وليس في العائد الذي يتحصلوا عليه”.

إفتتح مصطفى أمين على مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كلمته بالتأكيد فيها على أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار جهود الدولة لتنمية الثورة الحيوانية وتعظيم منتجاتها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتخطيط لتنفيذ عدة مشروعات في هذا المجال والأنشطة التكميلية المتعلقة بها وتتمثل في إنشاء عدة مزارع لتربية وتسمين الماشية من سلالات اللحم ومزارع أخرى لتربية الماشية المنتجة للألبان وإنشاء مجازر آلية حديثة ، بالإضافة إلى مصانع لمختلف منتجات الألبان والعديد من مصنعات اللحوم. وإن الجهاز نفذ عدة مشروعات للمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها المختلفة وتعظيم العائد منها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة وأجهزة الدولة المختصة.

وأضاف أمين أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في مدينة يوسف الصديق بالفيوم مقام على مساحة 485 فدانا، ويشتمل على المكونات الآتية… 3 مزارع لتربية وتسمين الماشية بإجمالي طاقة استيعابية 18 ألف رأس، مجزر آلي يتكون من خطين تم إنشاؤه وفقا لأحدث النظم العالمية وكافة الاشتراطات الصحية والبيئية. كما سيتم أيضا افتتاح مصنع لإعداد مختلف مصنعات اللحوم وتعبئتها، ومصنع لإنتاج الكوردن بيف المعبأ، ومنفذ لبيع السلع الغذائية على مساحة ألف متر مربع، لافتا إلى أنه تم أيضا إنشاء مركز علمي للأبحاث والتدريب البيطري على مساحة 13 ألف متر مربع يضم مجموعة من قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة لصالح منظومة العمل البيطري في المجمع، كما تم التنسيق مع بعض كليات الطب البيطري للاستفادة من إمكانيات المركز المتميزة في العملية التعليمية لطلابها. وأن الرئيس السيسي يفتتح اليوم عبر الفيديو كونفرانس، 4 مجمعات أخرى للإنتاج الحيواني، حيث تم الانتهاء منها في مدينة النوبارية بإجمالي طاقة استيعابية 40 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، مشيرا إلى أن المشروعات الجاري افتتاحها اليوم أتاحت أكثر من 4200 فرصة عمل مباشرة جديدة للشباب من مختلف التخصصات.

وأكد على إن المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها في ذات المجال، 9 مجمعات مزارع ماشية في عدة مواقع بمحافظات (الوادي الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح) بإجمالي طاقة استيعابية 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالات اللحم ، بالإضافة إلى 19 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها على مراحل تنتهي في أكتوبر 2020 .وأن ضمن المشروعات الأخري الجاري تنفيذها في هذا المجال أيضا مجزرين آليين متكاملين في سفاجا والنوبارية يتم الانتهاء منهما على التوالي في أبريل وأكتوبر 2020 ، بالإضافة إلى مصنعين لمنتجات الألبان المختلفة في برج العرب وفي مدينة السادات بإجمالي طاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويا يتم الانتهاء من انشائهما في ديسمبر 2020 .

وصرح في نهاية 2020 سنكون قمنا بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الذي وجه إليه الرئيس السيسي وهو (مشروع الـ مليون ونصف مليون رأس) والمرحلة الأولي بطاقة 200 ألف رأس ماشية تتجاوز تكلفتها حوالي 20 مليار جنيه.