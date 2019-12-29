محافظ أسيوط: تحرير 68 محضر خلال حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بموقف الأجرة بالأزهر

كتب سويفى رشدى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إزالة كافة التعديات على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وخاصة بمواقف سيارات الأجرة الرئيسية كالأزهر ونزلة عبداللاه والمعلمين نظراً لما يتسببه من عائق كبير أمام دخول وخروج السيارات من وإلى المواقف ويخلق معه أزمة مرورية لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والأحياء وشرطة المرافق وإدارة المواقف لمنع الباعة الجائلين من التواجد داخل المواقف وإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالمناطق والشوارع والميادين الرئيسية المختلفة مع مراعاة البعد الإنساني والعمل على نقلهم إلى سوق الباعة الجائلين وذلك للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون عوائق. وأوضح العميد ياسر الجزيري رئيس قسم المرافق بأسيوط أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات استهدفت موقف الأزهر وذلك بالتنسيق مع مسئولي حي غرب أسفرت عن تحرير 68 محضر تنوعت ما بين محاضر اشغال طريق ومحلات عامة ومحاضر بائع متجول وازالة غرز وفرش خضار وفواكه وحواجز حديدية وتندة قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وفتارين بالإضافة إلى المضبوطات المختلفة من موازين وكهرباء وكفة وترابيزات وكراسي مؤكداً على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة ودون توقف بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لضبط ورفع أي إشغالات تعوق المارة وتتعدى على حرم الطريق وتسبب في اختناقات مرورية ومخلفات كبيرة من القمامة بالشوارع