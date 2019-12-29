محافظ كفرالشيخ يتابع جهود مديرية التضامن الاجتماعي خلال شهر ديسمبر 2019م

كتب منتصر النجار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انجازات ومجهودات مديرية التضامن الاجتماعي، خلال شهر ديسمبر 2019م، تحت اشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، التى تضمنت، حصول الادارة العامة للاندية الاجتماعية والثقافية بوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، خلال الحفل الختامي لعام 2018م للانشطة الاندية، كما تسلمت ماجده عمر فرحات، مدير ادارة الانديةالاجتماعية والثقافية بالمحافظة جائزة الدرع العام والاوسكار لأول مرة، لتميز ادارة الاندية الاجتماعية والثقافية على مستوى الجمهورية