ختام فعاليات المسابقة الدينية والثقافية وتكريم 93 من المتميزين بالتعليم المجتمعى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

كتب منتصر النجار

اختتمت، فعاليات مسابقة محمد نجيب الثقافية والدينية لطلاب التعليم المجتمعى، والتى نظمتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جمعية الرعاية الإجتماعية، ومديرية التربية والتعليم، والتضامن الإجتماعى؛ شهدها الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، الذى أكد على المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية وجودة التعليم ناقلاً تحيات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، للحضور وشكره لفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ولجميع القائمين على دعم وتطوير التعليم المجتمعى بمحافظة كفرالشيخ، لافتاً ان تكريم 93 من المتميزين بالتعليم المجتمعى بمدارس الفصل الواحد على مستوى الإدارات التعليمية يكون له أثر جيد فى النهوض بالتعليم المجتمعى بكفرالشيخ. مضيفاً أن مؤسسة مصر الخير تقوم بدعم 54 مدرسة للتعليم المجتمعى بإجمالى 1911 طالبة وطالبة من سن 6 سنوات الى 14 عاماً، فضلاً عن صيانة 52 مدرسة وإعادة انشاء مدرستين للتعليم المجتمعى بمركز مطوبس، ودعم تلك المدارس بالآثاث المدرسى، والأجهزة التكنولوجية لدعم العملية التعليمية والأنشطة المختلفة بمدارس التعليم المجتمعى، بالإضافة الى إشتراك طلاب التعليم المجتمعى بالأندية الرياضية، للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وتوفير خدمة تعليمية جيدة بالمناطق المستهدفة بالقرى، مقدماً خالص التهنئة للطلاب الفائزين والمشاركين بالمسابقة، كما قدم الشكر لمن يصنعون الأمل فى نفوس هؤلاء الطلاب، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح حيث اقيمت نهائيات فعاليات المسابقة الثقافية والدينية بين مدارس التعليم المجتمعى بإدارتى دسوق وقلين؛ أسفرت المسابقة عن فوز إدارة قلين بالمركز الأول وإدارة دسوق بالمركز الثانى فى المسابقة، كما تم تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، كما شهدت فعاليات المسابقة عدد من الفقرات الفنية والمسرحية وعرضاً للأنشطة التعليمية المختلفة. جاء ذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور غادة جبريل، مدير المكتب الإقليمى لمؤسسة مصر الخير بالغربية وكفرالشيخ والمنوفية، وأحمد نصار، رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الإجتماعية، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ووفاء عبدالله، المدير العام التنفيذى بمديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير والتضامن الإجتماعى بالمحافظة