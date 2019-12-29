نائب سكندرى يتقدم ببيان عاجل حول نقل “مسلة وتماثيل من الكرنك الى التحرير

كتب احمد سلامة

تقدم النائب السكندرى هيثم الحريرى ببيان عاجل الى رئيس مجلس النواب حول ماتردد بشأن نقل “مسلة” وتماثيل “كباش الكرنك” لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة . وقال نص الحريرى فى نص البيان.. تناقلت وسائل الإعلام انه سيتم نقل مسلة وأربعة كباش من بين تماثيل موجودة خلف واجهة معبد الكرنك “الصرح الأول” على جانبي الفناء، وهو الأمر المخالف للأعراف الدولية المنظمة للحفاظ على الآثار والمباني التاريخية ولطبيعة الأثر المرتبط بموقعه الأثري، فعلى سبيل الذكر لا الحصر البند السابع من ميثاق البندقية المنظم لأعمال الحفاظ على المواقع والمباني الأثرية والذي يعد المرجع الأساسي لوثيقة التراث العالمي باليونسكو التي وقعت عليها مصر والصادرة عام 1974 والمذكور فيها نصاً: “الأثر ملازم للتاريخ، فهو شاهد عليه وكذلك النسيج العمراني الذي هو جزء منه وغير مسموح إطلاقا بتحريك الأثر أو أي جزء منه إلا إذا اقتضت وقاية الأثر ذلك، ويتم البت في هذا في حالة وجود مصلحة عالمية أو محلية على أعلى قدر من الأهمية.” إن اجتزاء جزء أثري أصيل من موقعه يؤدي إلى رسالة زائفة مرفوضة من المجتمع الدولي والمتخصصين في هذا المجال، وتلك الأفعال كانت تتم في الماضي قبل صدور تشريع دولي يحرم ذلك الأمر، والتي يمكن تداركها بعمل مستنسخات دقيقة لتلك الكباش وللمسلة المراد نقلها لميدان التحرير