بشاشة كاملة وكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل وسعر أقل من 3000 جنيه.. S5 يثير فضول الشباب المصرى

“بأقل سعر ممكن وأفضل امكانيات” هكذا وصف مستخدمى هاتف انفينكس الجديد S5، الهاتف الذى جاء ليغير مفاهيم الفئة المتوسطة فى السوق المصري.

وتطلق انفينكس مع بداية العام الجديد 2020 مجموعة عروض متميزة للمستهلك المصرى من خلال فروعها ومنصات التجارة الإلكترونية، حيث عند شراء هاتف انفينكس من فروع الشركة تحصل على باور بنك هدية، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 2 يناير، وعندء شراء الهاتف من منصات التجارة الإلكترونية يحصل المشترى على هدايا متنوعة بجانب أنه فى حال شراء ACCSESORIES يمكنك الحصول على القطعة الثانية بنصف الثمن.

وحرصت انفينكس فى هاتفها الجديد S5 على وضع أفضل امكانيات فى فئة سعرية فى متناول جميع مستخدمى الهاتف المحمول فى مصر بما يحقق طموحاتهم فى هاتف ذكى متميز بموصفات عالية من الناحية التقنية وجدتها لأول مرة فى الفئة المتوسطة بحسب من جربوا الهاتف بالسوق المصرى وهي:

تصميم شبابى أنيق

جاء تصميم هاتف S5 الجديد شبابيا وأنيقا ليعكس رؤية شركة انفينكس التى تهتم بالتفاصيل التى يعشقها المستهلك المصرى، بألوان جديدة هى السماوى الكريستالي، والأسود السديم والبنفسجى، وخطوط مستوحاة من الطبيعة وطيور Quetzal النادرة، لتحقيق الإلهام فى الحياة والتأكد من تقديم ألوان وأنماط التدرج بشكل مثالى على الأجهزة، حيث استثمرت فرق البحث والتطوير فى Infinix جهودًا هائلة وتغلبت على الكثير من الصعوبات لتحقيق ذلك.

ويعد تصميم S5 بمثابة بيان عن كيفية تأثير Infinix على الجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات.

Punch-hole Screen

أحد أبرز مميزات S5 هو شاشة HD + Punch-hole مقاس 6.6 بوصة الكاملة، مع كاميرا على شكل ثقب مما يجعله الهاتف الذكى الوحيد فى السوق المصرى بسعر 2999 جنيه بهذه الخاصية المتقدمة. وتعتمد شاشة Punch-hole على تصميم أقل حجما، مما يسمح لـ S5 بتحقيق نسبة شاشة إلى جسم الهاتف 90.5 ٪، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9 التى تتبع اتجاهات شاشة السينما الحالية، لذلك يوفر S5 للمستخدمين تجربة مشاهدة رائعة للألعاب والفيديوهات. ولثقة انفينكس فى جودة الشاشة أعطت ضمان لمدة 100 يوم على الشاشة حيث يتم تغييرها مجانا خلال تلك الفترة.

بجانب دقة مستشعر بصمة الأصبع، ومستشعر بصمة الوجه الذى يعمل بشكل مثالي.

كاميرا سيلفى 32 ميجابكسل بخاصية الذكاء الاصطناعي

يتميز S5 بكاميرا سيلفى AI داخلية بدقة 32 ميجابكسل مع بكسل أكبر بحجم 1.6 ميكرون وفتحة عدسة F2.0 وتقنية بكسل فائقة 4 فى 1.

فعندما يلتقط المستخدمون صورًا، تنفذ الكاميرا الذاتية In-Display AI تلقائيًا تأثير 4 فى 1 استنادًا إلى قيمة ISO، مما يتيح للمستخدم التقاط صور سيلفى حادة وواضحة خاصة فى الإضاءة المنخفضة، حيث إن تكنولوجيا HDR + الجديدة على S5 هى عبارة عن مزيج من التعرف على الوجوه والتعرف الذكى على المشهد، بجانب أن تقنية AI HDR تمكن المستخدمين من التقاط صور مثيرة للإعجاب وفنية، ليصبح ” S5سيد السيلفي” بلا منازع. كما تدعم كاميرا السيلفى لـ S5 وظيفة 3D Face Beauty المُحدثة، وتوفر 4 خيارات حصرية للسماح للمستهلكين بتخصيص أسلوب جمالهم.

4 كاميرات خلفية

يأتى S5 بـ 4 كاميرات خلفية بخاصية AI وفلاش رباعي، تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل عالية الدقة + ultra wide-angle lens + macro lens camera + a depth field camera، وتتيح الكاميرات الأربع 16+5+2+ AI lens للمستخدم صورا أكثر دقة ومقاطع فيديو متنوعة من زوايا مختلفة وهو ما يعد قفزة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالجيل الأخير من نفس الهاتف.

بشاشة كاملة وكاميرا سيلفى 32 ميجابكسل وسعر أقل من 3000 جنيه.. S5 يثير فضول الشباب المصرى السابق 1 od 2 | التالي

ذاكرة داخلية ضخمة

يأتى الهاتف بذاكرة داخلية ضخمة بسعة 128 جيجابت، كما يدعم شريحتى اتصال، وكارت ذاكرة حتى 256 جيجابت ليتيح للمستخدم تحميل الفيديوهات بدقة عالية ومساحات كبيرة ويقضى على قلقه من امتلاء الذاكرة.

هذا بجانب ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام وهى متفردة فى هذه الفئة السعرية حيث تتيح للمستخدم استخدام أكبر عدد من التطبيقات فى ذات الوقت دون التأثير على سرعة الجهاز.

نظام XOS المتميز من انفينكس

طورت انفينكس بشكل كبير نظام تشغيلها XOS وهو ما يجعل أداء الهاتف سلسا وسريعا، بجانب استخدام نظام أندرويد 9 والذى سيتم تحديثه قريبا إلى أندرويد 10، حيث تهتم انفينكس دائماً بتحديث السوفتوير الخاص بأجهزتها.

بطارية بقوة 4000 مللى أمبير

يأتىS5 مزودا ببطارية كبيرة بقوة 4000 مللى أمبير مع إمكانية Xcharge (الشحن الذكي)، الذى يقوم بتوفير الطاقة وإدارتها بشكل ذكي، بجانب معالج MediaTek Helio P22 ويعمل على نظام AndroidTM 9 Pie، وهو متوفر على منصات التجارة الإلكترونية ومحلات البيع المباشر بسعر 2999 جنيه.