طالب وطالبة ابتدائى بقويسنا يفوزان بالمركز الثالث عالميا ب تايلاند

كتب عادل شحتينو

كرم اليوم احمد الشناوى مدير عام إدارة قويسنا التعليمية الطالب محمد محمود ابو المحاسن بالصف الخامس ا والطالبه ملك محمود ابو المحاسن بالصف الثالث ا بمدرسة قويسنا المتميزة و ذلك لفوزهما بالمركز الثالث علي مستوي العالم في البطولة الدوليه للرياضات الذهنية ب بانكوك عاصمة تايلاند وقد حضر التكريم ا عبد الفتاح شعلان وكيل الادارة ا سامي سلام مدير تعليم ثانوي ا اسامه عامر مدير تعليم اعدادى ا سعيد جمعه مدير تعليم ابتدائي ا وليد داود قسم الموهوبين ا فيفي الدربالي مدير التجريبيات ا منال فهمي مدير المدرسة ا علي الأساتذة المعلمين ا علي عبد الرازق . ا مارى نبيل . ا هاني الليثي . ا محمود سمير . ا محمد عمر