“اورنچ مصر” تحصل على شهادة “أفضل جهة عمل فى مصر وإفريقيا” للعام السادس على التوالى

حصلت “اورنچ مصر”، الشركة الرائدة فى تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، على شهادة “أفضل بيئة عمل لعام 2020” للعام السادس على التوالى من قبل مؤسسة “Top Employer” العالمية وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت فى جنوب إفريقيا، لتصبح ضمن أفضل 5 شركات بعد نجاحاتها المتواصلة فى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ودورها الواضح فى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

وجاءت اورنچ مصر ضمن أفضل خمس شركات فى العالم بعد اجتيازها للعديد من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات تحت إشراف مؤسسة “Top Employer” حيث أظهرت الشركة أداء متميزا وفقاً لحزمة من المعايير الهامة والأساسية، منها معايير ثقافة وبيئة العمل، استراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، إدارة وتقييم الأداء، تنمية المهارات القيادية، والمزايا والأجور، التعلم والتطور الشخصى والمهنى للموظفين.

يأتى هذا التتويج حصادا للجهود التى تبذلها إدارة الشركة بالاشتراك مع العاملين وتطبيق المعايير الدولية فى بيئات العمل والمساواة بين الجنسين التى تساهم فى تطوير قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم لما له من آثار إيجابية على مناخ العمل.

وبهذه المناسبة، قال عماد السنباطى، نائب رئيس اورنچ مصر لقطاع الموارد البشرية: “نشعر بالفخر لحصولنا على هذه المكانة المرموقة للعام السادس على التوالى، وبالترتيب المتقدم الذى حصلنا عليه هذا العام”.

وأضاف: “تثمن هذه الشهادة التى حصلنا عليها من جهة عالمية محايدة على الجهود التى يبذلها جميع العاملين بالشركة وروح الفريق لتحقيق التميز فى الأداء الذى انعكس مباشرة على نتائج الشركة لهذا العام بالرغم من كل التحديات”.

الجدير بالذكر أن مؤسسة Top Employer تقوم بفحص شامل لسياسات الموارد البشرية وتحليل متكامل لظروف العاملين، بالإضافة إلى المراجعة الداخلية والخارجية لضمان صحة المعلومات ودقة البيانات للشركات التى تحصل على شهادة Top Employer. وعند التأكد من توافق الشركة مع أعلى المعايير الدولية المعمول بها يتم اعتماد ومنح شهادة: “أفضل جهة عمل” للشركة.