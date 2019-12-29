وزير التعليم العالي يكلف د. سعيد عبدالغني بتسيير أعمال جامعة دمنهور

كتب محمود دوير

كلف د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. سعيد عبد الغني سرور نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسي الجارى، أو لحين تعيين رئيس جديد للجامعة أيهما أقرب، وذلك نظرا لانتهاء المدة القانونية للدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة أمس السبت. وقد تم تكليف د.سعيد عبدالغني سرور نائب رئيس الجامعة الحالى بتسيير أعمال الجامعة باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة، كما تنص المادة (113) من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ على بقاء عضو هيئة التدريس الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة الاستيفاء هذه بكافة مناصبه الإدارية