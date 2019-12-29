رئيس غرفة شركات السياحة:تأسيس لجنة لفض المنازعات لأول مرة داخل “الغرفة”

اعلن حسام الشاعر رئيس غرفه شركات السياحه ان الغرفه استحدثت لجنه لفض المنازعات لأول مره وفصلت فىً اكثر من ١٨٤ نزاع واستطاعت الحصول على مستحقات شركات السياحه لدى العديد من الدول والتى بلغت ٢٩ مليون جنيه ..وقال فىً مؤتمر صحفى عقب الجمعيه العموميه اليوم ان ظاهره الخرتيه والسماسرة سوف تنتهى بنهاية العام العام القادم وذلك للقضاء على الظواهر السيئة التى تؤثر على سمعه الشركات السياحيه وكذلك السياحه المصريه بصفه عامه ..وأشار حسام الشاعر ان فتح الباب ان الشركات لاستيراد شركات لاتوبيسات سياحيه مستورده يهدف فىً الأساس الى كثرة الاحتكارات الموجودة فىً الاسواق المصريه مشيدا بجهود لجنه السياحه بالبرلمان المصرىً معتبرا ان هذه الخطوة سوف تؤدى الى مزيد من الاستثمارات السياحيه فىً محال النقل.

واوضح ان الغرفه رصدت هذا العام ما يقرب من ٣٨ مليون جنيه لقطاع التامين الصحى للشركات .وأشار الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزاره الماليه ومصلحه الضرائب لحل اى مشاكل عامه وخاصه فىً محال الضرائب ..وحول ما صدر من احكام ببطلان انتخابات الغرف السياحيه ..وحول ماصدر من احكام فيما يتعلق بانتخابات الاتحاد العام للغرف وحكم اخر بالغرف ..قال حسام الشاعر ان الحكمين خاصين بغرفه الفنادق فقط وهذا طبقا لما قاله المستشار القانوني .وقال ان إلغاء المكاتب المكاتب الخارجيه سوف يؤثر على السياحه المصريه وكان خطاء موضحا ان كل الدول لها مكاتب سياحيه فىً الخارج للترويج والعمل على دعم سياحيه بلادهم مشيرا الى ان هناك من يبحث عن آليات تواصل مع المسئولين المصرين فيما يتعلق بأنشطة يريدون إقامتها مثلا .وحول الاستثمار فىً مجلس السياحه قال ان المستثمرين يتعرضون للعديد من الاحراءات البيروقراطيه فيما يتعلق بعمليات التاسيس والترخيص

مشيرا انه على المستثمر ان يحصل على موافقات البيئة والجهات السيادية ووزاره السياحه وغيرهم مشيرا الى ان ذلك قد يستغرق اكثر من ثلاث سنوات وقال هذا ليس شباك واحد وإلا لابد من إلغاء هذا النظام .وحول حرق الاسعار قال ان هناك لوائح تحدد الاحراءات لكن المشكله ان صحب الشركه يقوم بخفض أسعاره وقت بيع البرامج وهناك حاله الان يتم التحقيق معها مشيرا الى انه فىً حال التكرار وقف لمده تصل الى ست شهور وفى حاله التكرار نقوم بإبلاغ الوزاره بإلغاء الترخيص.