“الهندسية” و”الكيماويات” ينظمان ندوة حول التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام ..غدا الإثنين .

النقابة العامة للكيماويات ،والنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ينظمان ندوة في الساعة الحادية عشرة صباح غدا الإثنين في القاعة الكبرى بالدور الارضي بمقر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر “90 شارع الجلاء” ،وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون قطاع الأعمال العام ..يشارك في النقاش رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية المهندس خالد الفقي ،ورئيس النقابة العامة للكيماويات الكيمائي عماد حمدي ،وكافة اللجان النقابية التابعة لشركات قطاع الاعمال العام ،وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ،وذلك عقد سلسلة من الإجتماعات مع رؤساء اللجان النقابية ،الذين عقدوا اجتماعات مع لجانهم النقابية بمواقع العمل وارسال ملاحظاتهم على التعديلات ،لما يمثله هذا الأمر من أهمية بالغة حول مستقل الشركات والعاملين بها .