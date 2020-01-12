رئيس حزب التجمع :التصريحات بشأن الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي لابد أن تكون منضبطة حرصًا علي مصالح المواطنين..ورئيس “النواب” يرد :التحول من أي نظام لآخر لن يتم إلا من خلال البرلمان

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أن التحول من أي نظام لأخر بشأن الدعم لن يتم إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب بقاعة البرلمان قائلا: التحول من أي نظام لنظام أخر فى الدعم لن يتم إلا من خلال هذه القاعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، وذلك ردًا علي كلمة النائب السيد عبد العال، عضو مجلس النواب ورئيس حزب التجمع، حيث تحدث بشأن تصريحات وزير التموين علي مصيلحي نحو التوجه الحكومي بشأن الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي.

حيث أكد النائب السيد عبدالعال: أن مثل هذه التصريحات لابد أن تكون منضبطة حرصًا علي مصالح المواطنين وليس من المقبول أن نسمع مثل هذه التصريحات فى ظل التحديات التى تما بها الدولة المصرية، مؤكدًا علي الدعم الكامل للقيادة السياسية في الأزمة الليبية.

وأضاف رئيس البرلمان: لا يوجد أى تغير في منظومة الدعم.. والدعم العيني مستمر.. ولم نتحول للنقدي إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب وأعضاء مجلس النواب.