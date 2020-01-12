احياء غرب الاسكندرية.. معاناة مستمرة لانفطاع الكهرباء والمياه بعد نوة الشتاء 

كتب احمد سلامة

عاشت مناطق احياء غرب الاسكندرية مشكلات وازمات مستمرة بسبب الانقطاع المستمر لمياه الشرب والكهرباء خاصة بعد نوة الشتاء الاخيرة والامطار الغزيرة التى شهدتها المدينة خلال الاسبوع الماضى .

ورغم الشكاوي التي يرسلها سكان تلك المناطق إلي المسؤولين عن هذه المرافق، إلا أن الحلول المؤقتة هي العلاج الوحيد الذي يستخدم وبعدها بفترة ليست كبيرة تعاود المشاكل الظهور من جديد. ففى منطقة نجع العرب عانى السكان على مدار ثلاثة أيام عانينا انقطاع الكهرباء لمدة 17 ساعة يوميًا، وخلال بقية الأسبوع تراوحت فترة الانقطاع من 5 إلى 7 ساعات، أرسلنا شكاوي لشركة المياه ولحي غرب، وكان يأتي الرد: “لوجود عطل في الشبكة العمومية” ويقول رجب ضاحى احد سكان المنطقة أن انقطاع الكهرباء يعتبر من المشاكل الأساسية، التي يعاني منها سكان نجع العرب بشكل دائم، ولكن الوضع يزداد سوءا في فصل الشتاء، فضلًا عن وجود إهمال في صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع وترك بعضها دون تشغيل والبعض الآخر بأسلاكه المكشوفة، مشيرًا إلى أنه بعد تعدد الشكاوى والاستغاثات من السكان تستجيب الشركة بإصلاح الأعطال، ولكن بعدها بأيام تعود ظاهرة الانقطاع.

وفى منطقة ابو تلات فى حى العجمى لم يختلف الوضع كثيرًا، حيث اشتكى سكان مناطق البيطاش وأبو تلات والهانوفيل والكيلو 21 من تكرار انقطاع الكهرباء والمياه لساعات يوميًا، خلال فترة الأمطار وحتى الان دون التنبيه على السكان كما تفعل الشركة باستمرار فى الاحياء الاخرى .

ويقول السيد حامد أحد سكان منطقة الهانوفيل إلى “انقطاع الكهرباء خلال موسم الامتحانات يضاعف الأزمة، وناشدنا حي العجمي كثيرًا ولكن دون جدوي”، مضيفًا أنه خلال الأسبوع الماضي وبالتزامن مع حالة هطول الأمطار، تعرضت المنطقة لانقطاع التيار الكهربي يوميًا لفترة تتراوح 3 ساعات.

أما فى حى العامرية تعانى المنطقة بالكامل تعاني من انقطاع الكهرباء لفترة تتراوح ساعتين إلى 3 ساعات يوميا، وتزداد ساعات الانقطاع في فترة نوات الأمطار، حيث يمكن أن تمتد إلى 8 ساعات نظرًا لتهالك أعمدة الإنارة ومحطات الكهرباء بالمنطقة فيقوم مسؤولي الشركة بفصل التيار وقت الأمطار لتفادي الأخطار، وذلك بدلا من إصلاح المحطات.

وفى تصريحات صحفية قال اللواء هشام كمال؛ رئيس حي غرب الإسكندرية إن أزمة انقطاع المياه في بعض مناطق غرب يأتي بسبب وجود أعمال صيانة خط ناقل قطر 1000 بالطريق الزراعى أمام رافع كوم أمبو بمريوط 1، حيث تتم عملية الصيانة علي فترات متقطعة يستوجب فيها القطع عن الشبكة العمومية.

اما رئيس حى العامرية فقد أكد إنه في إطار علاج المشكلات الناتجة عن مياه الأمطار في الحي، وعلي رأسها تراكم المياه بالشوارع، وكذلك تأثيرها علي جودة محطات مياه الشرب، مما يترتب عليه انقطاعها خلال فترة المعالجة، لهذا فقد قامت شركة الصرف الصحي بطرح حل جديد هذا العام بإنشاء بيارة جديدة بجوار مسجد الفرقان بحى العامرية، لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة. وأضاف بأن إنشاء تلك البيارة يأتي لمواجهة مياه الأمطار لحين إنهاء جهاز تنفيذ المشروعات التابع إلى الشركة القابضة تنفيذ مشروع هيكل الصرف الصحى بالكامل للمنطقة، والذي علي أثره سوف تحل العديد من مشاكل محطات المياه والصرف بالمنطقة والفصل الكامل بينهما.