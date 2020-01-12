تطورات جديدة حول ازمة “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إنه يمكن لرئيس جنوب إفريقيا التوسط بين بلاده ومصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي.وأكد أبي أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا، اليوم الأحد، “يمكن لرئيس جنوب إفريقيا التوسط بيننا وبين مصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي”.من جهته، قال رامافوزا: “مستعدون للعب دور لتسهيل الوصول لأي اتفاق حول سد النهضة، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح”.وأضاف رامافوزا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى “استعداد بلاده للنقاش مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة”.

المصدر: وكالة “سبوتنيك”