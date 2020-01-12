إستغاثة إلى وزيرة التضامن الإجتماعي

مقدمه لسيادتكم /الأء جمال عبد الراضي أحمد طالبة بمدرسة الإعدادية بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الإعدادية القديمة بنات بطهطا ومقيمة بقرية بني حرب حيث إني أعاني من كانسر بالرئة ووالدي متوفي وتقدمت للشئون الإجتماعية بمكتب قرية بني حرب وجميع إجراءات المعاش من الشئون الإجتماعية بسبب مرضي وقمت بعمل الكمسيون الطبي وتقدمت بجميع الأوراق المستوفاه لمكتب الشئون الإجتماعية بقرية بني حرب مركز طهطا سوهاج منذ عام ونصف وإلي الآن لم يتم تسليمي الفيزا الخاصة بصرف المعاش وبسؤالي عن عن الفيزا علمت أن تاخير استلامي الفيزا من الوزارة الرجاء سرعة تسليمي الفيزا نظرا لظروفي الصحية ولا يوجد لنا مصدر رزق

*الإسم/الأء جمال عبد الراضي أحمد

*الرقم القومي/٣٠٨٠١٠٥٢٦٠٢٤٨٨

*مقيمة بقرية بنى حرب مركز.طهطا محاغظة سوهاج