بالصور..اتحاد النسائي التقدمى بالإسماعيلية يطلق مبادرة (أهالينا)

أطلق اتحاد النسائي التقدمى بحزب التجمع بالإسماعيلية مبادرة تحت عنوان (أهالينا) تهدف المبادرة توفير كمية من الملابس لتوزيعها على الأسر الأكثر فقرا عن طريق تبرعات أعضاء الحزب والأصدقاء .

وتأتي المبادرة مكملة لنشاط الاتحاد من العام السابق عندما أطلق اتحاد النسائي التقدمى بالإسماعيلية مبادرة كلنا واحد التي كانت تعتمد على توزيع مساعدات عينية على الأسر وقد أكدت سماح حسن أمينة الاتحاد النسائي التقدمى بالإسماعيلية أن أعضاء الاتحاد قامو بعمل حصر للأسر وتحديد عدد كل أسرة على حدة مع تحديد الأعمار السنية ونوع الأطفال حتى يتثني لنا توفير مقاسات مناسبة للاسرة كلها كما انة مستهدف الفترة القادمة ان يتحرك الاتحاد بالمناطق الغفيرة لتوعية المواطنين عن مستحقي معاش تكافل وكرامة وعن أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل كما مستهدف أيضا إقامة ورش عمل عن تمكين المرأة في المجالس المحلية بعد أن أتاح مشروع قانون الإدارة المحلية نسبة داخل المجالس