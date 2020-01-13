فاروق حسني: المتحف الكبير درب من “الخيال ” أضحى حقيقة

وصف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، المتحف الكبير، بأنه يعد درب من “الخيال ” الذي أضحى حقيقة، مشيرا إلى أن المتحف الذي يجري العمل فيه على قدم وساق ، يقف شامخا ، وشاهدا على تاريخ الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارته، برفقة عالم الاثار الدكتور زاهى حواس وزير الأثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية للمتحف الكبير، /الإثنين/ وذلك تلبية لدعوة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث كان في استقبالهم، وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

*أ.ش.أ