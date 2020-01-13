السبت القادم.. اتحاد الشباب التقدمي يناقش “صراعات الغاز في البحر المتوسط” بحضور متخصصين

ينظم اتحاد الشباب التقدمي – الجناح الشبابي لحزب التجمع – ندوة بعنوان صراعات الغاز في البحر المتوسط السبت المقبل، بمقر حزب التجمع الرئيسي بوسط البلد، في تمام الساعة الخامسة وذلك بحضور، الكاتب الثحفي المتخصصةفي الشئون الاقتصادية عبد اللطيف وهبة، الكاتب الثحفي المتخصص في الشئون الاسرائيلية أحمد بلال، والباحث والكاتب الصحفي مصطفى الطبجي.

وذلك ضمن انشطة اتحاد الشباب التقدمي الهادفة الى التوعية من المخاطر، التي تهدد مصر في البحر المتوسط ولتوضيح الامور الخاصة بترسيم الحدود البحرية واحتياطات الغاز وسبل التعاون بين دول البحر المتوسط بدلًا من التناحر، ولالقاء الضوء على قانونية الافعال التركية غير الشرعية في البحر المتوسط.