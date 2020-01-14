قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة 

من المقرر أن يوافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على القرار الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020 ..وبعد موافقة “النواب” ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء..وأعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017، واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية ، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.