استغاثة من مقاولي نقل و سائقي مينائي الإسكندرية و الدخيلة

ارسل مقاولى النقل وسائقى السيارات فى مينائى الاسكندرية والدخيلة استغائة عاجلة بسبب نظام التحميل للبضائع من الميناء التى وضعها رئيس هيئة الميناء . تقول الرسالة ان السائقين يعانون أشد المعاناة حيث يقف سائقى السيارات في طوابير لأكثر من 9 ساعات ليتمكن من دخول الميناء ويتم سحب التراخيص و هو داخل الميناء و لا يتم تسليمها إلا بعد تخريج الشاحنة و بعد ساعة واحدة من الدخول يتم تغريم الشاحنة 500 جنيهاً من قبل الشرطة في حين لا يتم دخول من الباب اكتر من 10 شاحنات لكل شاحنات الميناء متضمن شغل فرش و مراكب و حاويات و صينية و ساحات خارجية . مما ادى الى تكدس جميع السيارات من كافة المحافظات خارج اسوار الميناء واحداث شلل مرورى وتعطيل اعمال النقل لاسباب غير مبررة . طالبت الرسالة وزير النقل بالتدخل لوضع نظام يفك هذا الاشتباك ويسهل اعمال النقل