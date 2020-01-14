وزيرة الصحة تعلق على استجوابها في مجلس النواب

عقبت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد على استجوابها من قبل النائب محمد الحسينى وسحب الثقة عنها بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام بأنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى. وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المستشفى الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من8 مبانى متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن تلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل و أنف وأذن وحجنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد، مضيفة ” لقعد عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة ندبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والاشعة والسونار والحضانات ومونتور وهرمونات وتكيف و أجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظةالتى وفرت الاموال من المعونة الألمانية. وأشارت إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات حيث إن الموازنات السابقة كانت متتناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مباردات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم، وتابعت ” رصدنا أموال للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى”. وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لازالتها مع الوزارة المختصة. وتابعت “اقدر اطمأن النائب واحنا واقفين أقدر اقولك أن 100% من دائرة بولاق من الطفل لاكبر مواطن خد خدمة من الوزارة فى الحملات والمبادرات واتعالج لو عندو مرض مجانا ورحمناه من قوائم الانتظار حتى تطوير المستشفى”.