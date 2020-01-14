د. عادل وديع فلسطين يكتب:سيادة الرئيس .. كل عام وأنتم بخير

شجون مصرية سيادة الرئيس .. كل عام وأنتم بخير د. عادل وديع فلسطين

أصبح عيد ميلاد السيد المسيح في مصر له مذاق خاص .. يتم بالبهجة ويكلله انتماء وطني وحب شديد للرئيس لشعبه ممثلا في أقباطه وأيضا حب جارف من المصريين لرئيسهم الذي يتمنى لو استطاع أن يحييهم فرداً فرداً وهذا الحب بين الرئيس وشعبه ليس بجديد .. ألم يخرج أكثر من ثلاثين مليونا من المواطنين مرتين لتأييد السيسي في ظاهرة نادرة أطلق عليها كاتب هذه السطور .. الـ ( سيسي مانيا ) أو الجنون بالسيسي.

ومن ناحية الأقباط لم تشهد الكنيسة القبطية طوال العقود السابقة هذا الاهتمام وهذه المشاعر الطيبة من الرؤساء خاصة بعد رحيل الرئيس عبد الناصر الذي كانت تجمعه مع البابا كيرلس السادس صداقة ومحبة ، وكانت الفترة المظلمة في هذه العلاقات أثناء حكم الرئيس السابق السادات ، فبعد عودة الأخير من رحلة للولايات المتحدة ، إتهم البابا شنودة بالقيام بتحريض الأقباط للتظاهر ضده في الولايات المتحدة بسبب اتفاقية السلام مع إسرائيل .. فقرر عزل البابا وتحديد إقامته في وادي النطرون والتحفظ عليه .

حدث هذا في سبتمبر 1981 والغريب أن يظل البابا في معتقله حتى عام 1985 حين أفرج عنه الرئيس السابق حسني مبارك ما يعني أنه معظم مدة اعتقاله كانت في عهد مبارك ، وفي تلك المرحلة من التاريخ بدأ الأقباط الانسحاب من المجال العام والعزلة فقد أعاد السادات إحياء الخلايا الراديكالية وتصالح مع الإخوان ، واستمر الوضع أيام مبارك .

أما هذه الأيام فلا مكان للتمييز والتفرقة بين المسلمين والأقباط .. ها هو الرئيس من داخل الكنيسة يخاطب الشعب قائلا ” إن كنتم بتحبو ربنا حبو بعضكم ماهذا .! إنه النقاء والحب الخالص .. ثم يعود لطمأنة الشعب ” إوعو تخافو .. ماحدش حيقدر علينا طول ما إحنا مع بعض ” .

إن الرئيس القوى ، قوى بشعبه الداعم له والواقف خلفه .. إن ذلك الدعم الشعبي هو ما يريده الرئيس السيسي في هذه الأيام التي تحتاج لقرارات صعبة في مواجهة المؤامرات الخارجية ضد الوطن من تركيا في ليبيا وأيضا من أثيوبيا .

لك الله ياسيادة الرئيس

*د. عادل وديع فلسطين