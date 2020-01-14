منصور عبدالغني يكتب:كيف انتصرت مصر في ليبيا ؟

انتباه كيف انتصرت مصر في ليبيا ؟ منصور عبدالغني

النصر الحقيقي والبطولة الفعلية من وجهة نظري أن تنجح في تحقيق أهدافك الإستراتيجية دون إطلاق رصاصة واحدة أو اللجوء إلى الحرب وإراقة الدماء، وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي حرفيًّا في أزمة ليبيا والبحر المتوسط.

النصر الذي حققته الدولة المصرية في معركتها ضد حلف الناتو وتركيا وقطر والتنظيم الدولي للإخوان على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي في البحر المتوسط والغربي في ليبيا بفرض السيطرة والنفوذ وإبراز العضلات العسكرية والكفاءة القتالية واستخدام القدرة المعلوماتية والاستخباراتية الهائلة أجبر الجميع؛ أعداء وأصدقاء على مراجعة أنفسهم وإعادة تقييم مواقفهم في ظل فشل مخلب القط التركي والآلة الدعائية لـ”الجزيرة”.

وصلت الرسالة إلى حيث أراد لها صانع القرار المصري أن تصل، واعتلت وجهة النظر المصرية لحل الأزمة في ليبيا الطاولة الدولية.

وتم إفساح الطريق لأصوات مثل روسيا وألمانيا وغيرهما لصياغة توجه دولي جديد يدعم الحل السياسي برعاية أممية انطلاقا من وحدة التراب الليبي والحفاظ على الدولة الوطنية وجيشها بقيادة اللواء خليفة حفتر.

المناورة “قادر 2020” التي تم تنفيذها على الاتجاهات الإستراتيجية كافة؛ برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون بين الأفراع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة كافة خلال الأيام الماضية وتحريك قوات محمولة من المنطقة الشمالية العسكرية لتحتل أماكنها العملياتية، وما سبقها من مناورات بحرية وجوية جاءت في إطار خطة “ردع” مدروسة بعناية ومحكمة، وحققت أهدافها بنجاح، داخليًّا ليطمئن المصريون بأن جيشهم قادر، وخارجيًا ليعلم الجميع بأنه لا مجال للحسابات إذا ما تعرض الأمن القومي للخطر.

نعم استخدمت مصر “الردع” لتحقيق النصر، وأكدت قدرتها على تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة مصرية متى تطلب الأمر ذلك في ظل القدرة على السيطرة والتحكم والإدارة على المحاور الأخرى كافة، وهو ما يجعل القوات المسلحة والدولة المصرية هدفًا لأجهزة الاستخبارات حول العالم، خاصة أن القوى الكبرى فقط هي التي تستخدم الردع كوسيلة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي وضع الجيش المصري في مصاف القوى الكبرى عسكريًّا.

علينا أن نفخر بما حققناه خلال الأسابيع الماضية، ونستعد لعراقيل متوقعة سيتم تحريكها ضد الدولة المصرية في ملف مياه نهر النيل، ومع حركة حماس وربما في الجنوب مع السودان الشقيق.

رحم الله الشهداء وتحيا مصر.