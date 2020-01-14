حسن عثمان يكتب:وطنية “صلاح” خط أحمر

في الساحة وطنية “صلاح” خط أحمر حسن عثمان

الفارق الزمني للأحداث التي جرت على أرض الواقع خلال العام الماضي الذي ودعناه مؤخراً لا يسمح بالنسيان .. أو تجاهل الواقع الذي سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ لسنوات بعيدة قادمة .. رغم أنف المزورين أصحاب المصالح المشبوهة الذين لا يعرفون معنى الكرامة وعزة النفس .

أتحدث صراحة عن هذه السقطة المدوية التي أذهلت كل من كان في الحفل الأسطوري المشرف الذي أقيم في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة وتحديداً لحظة استدعاء المهندس هاني أبو ريدة للصعود إلى المسرح لاستلام جائزة أفضل اتحاد “محلي” في افريقيا ممثلا لمصر أم الدنيا، وهو الاستقبال الحار بالاحضان، الذي حظى به من رئيسي الاتحادين الدولي “الفيفا” والافريقي “الكاف” هذا المشهد المستفز الذي زاد من علامات الاستفهام والتعجب حول تجاهل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون كرة القدم المصرية .. وهو بكل تأكيد الرئيس الفعلي “الحالي” لمجلس إدارة الاتحاد .. والذي قيل على لسان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أنه أختير بعلم “جياني أنفانتينو” رئيس الفيفا .. خلفا لمجلس المهندس هاني أبو ريدة المستقيل أو المقال إذا صح التعبير بعد الخروج المهين للمنتخب القومي الأول من “الدور الثاني” في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر .. وكان ذلك بمثابة لطمة على خدود كل المصريين الذين يعشقون تراب هذا الوطن الغالي الذي يهبون حياتهم للدفاع عنه، ولنا في شهدائنا الأبرار المثل والقدوة .

ويحضرني بالمناسبة ما جاء على لسان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الحوار الشامل الذي أجرى معه ونشر بأهرام السبت الماضي الموافق 11 من يناير الجاري وأجاب فيه على كل التساؤلات التي تشغل عموم المستويات في الوسط الرياضي، في الوقت الحالي، وخلال الفترة المقبلة.

وأتوقف بكل اهتمام وتقدير أمام ما صرح به رداً على ما جرى في حفل تسليم جوائز الاتحاد الافريقي واستلام المهندس هاني أبو ريدة لجائزة أفضل اتحاد في القارة ممثلا عن مصر ، فقال: بالحرف الواحد .. لم نكن على علم بذلك ويبدو أنه كان هناك اتفاق بين الاتحادين الافريقي والدولي بشأن ذلك، وأعتقد أنه ليس هناك مشكلة في هذا لاننا في النهاية كلنا مصريون.

وعن غياب محمد صلاح والحملة الإعلامية التي تعرض لها قال: بادئ ذي بدء الجميع يعلم نجومية صلاح ولا يملك إنسان التشكيك في وطنيته والتي تجلت بوضوح في مناسبات عديدة لكن لا أحد يعرف ظروفة وأن كان ذلك لا ينفي أنه بشر يمكن أن يغضب في أي وقت، إلا أن وطنيته ليست على المحك تماما على الاطلاق .