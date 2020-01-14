طموحات أردوغان المشبوهة في ليبيا:الرئيس التركي يسعى لتسويق خطة لوقف إطلاق النار لحماية السراج..و”الحلبي” و”مروان” يقودان العمليات ضد الجيش الليبي

بقلم: عبد الستار حتيتة

باختصار.. يريد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نقل بضعة ألوف من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.إنه يسعى بشكل حثيث لابتزاز الروس والأوربيين لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى أغرض أخرى اقتصادية وسياسية لا مجال لذكرها تفصيلا الآن، لكن أهمها الاستيلاء على ثروات الليبيين وتهديد دول الجوار ومنها مصر.

أردوغان يحاول، بشكل منسق وجاد، وبالتحديد منذ مطلع عام 2018، التخلص من كتلة اللهب، وهي عبارة عن الجماعات الإرهابية السورية والأجنبية التي يرعاها في سوريا. ووجد أن أنسب مكان لها هو ليبيا بصحرائها الشاسعة، ومدنها البعيدة عن بعضها بعضا.

في خريف 2018 وضعت تركيا خطة في اجتماعات عقدت في سفارتها في طرابلس من أجل نقل ألوف الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. الاجتماعات المشار إليها كانت برئاسة السفير التركي في طرابلس، حينذاك، أحمد دوغان، وشارك فيها سفراء ومبعوثون أجانب.

لقد لفتت الزيارات التي كانت تقوم بها مجموعة من الدبلوماسيين من دول كبرى للسفارة التركية، أجهزة الأمن الليبية. وتمكنت تلك الأجهزة من متابعة ما يجري من بعيد لبعيد، إلى أن جمعت كل الوثائق والمعلومات التي تؤكد أن هناك مؤامرة يجري طبخها في السفارة التركية وتستهدف الدولة الليبية وجيرانها.

في الشهور الأولى من عام 2018، أي قبل اكتشاف المخطط الذي كانت خيوطه تنسج في مقر السفير التركي، لاحظت أجهزة الأمن الليبية ارتفاع وتيرة الهجرة المنظمة لإرهابيين يأتون من سوريا إلى ليبيا، وأن مركز انطلاق هؤلاء الإرهابيين هو تركيا، وأن جماعة الإخوان في دول مثل تونس والسودان، هي من توفر لهم الدروب والمسالك لعبور الحدود إلى الداخل الليبي.

رغم ضعف إمكانيات معظم أجهزة الأمن الليبية، في الشرق والغرب، إلا أنها بدأت في تنفيذ عملية كبيرة للقبض على الوافدين الجدد من عتاة الإرهابيين. وأحالت هذه الأجهزة من ألقت القبض عليهم إلى النيابة. كان من بين هؤلاء ممن أحيلوا لنيابة طرابلس، مجموعة أقرت بأن عناصر من حركة النهضة التونسية سهلوا لهم دخول ليبيا.

أما من يسَّر نقلهم من الحدود الليبية إلى داخل طرابلس، فذكرت التحقيقات أنه ليبي من مدينة صبراتة، يدعى حسين الدوادي، شقيق المؤسس الأول للجماعة الليبية المقاتلة، مفتاح الدوادي (وقتل هذا الأخير في تحطم طائرة إسعاف ليبية كانت متجهة إلى تونس في 2014).

إن ملفات التحقيق لدى النيابات الليبية تحوي أسماء المئات من المقبوض عليهم واعترافاتهم. وهؤلاء المقبوض عليهم كانوا مودعين بأوراق رسمية في “سجن الجديدة” و”سجن الردع” بمدينة طرابلس، وفي “سجن السكت” بمدينة مصراتة.

لكن يُعتقد أن الميليشيات الإرهابية تمكنت من إخراج هؤلاء من السجون أخيرا، لكي يشتركوا مع قوات حكومة الوفاق في محاربة الجيش ومنعه من بسط الأمن في طرابلس.

عملية القبض والتحقيق بحد ذاتها لم تكشف فقط عن مؤامرة السفارة التركية في ليبيا، لكنها وجَّهت أنظار رجال الأمن أيضا إلى تفاصيل أخرى لحركة نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. فقد تبيَّن أن من بين من دخلوا إلى ليبيا بالفعل اثنين آخرين من أخطر قيادات الجماعات الإرهابية في سوريا، أحدهما يدعى “الحلبي”، والثاني “مروان”.

هذان الإرهابيان قائدان معروفان في القوات التي كان يقودها المُلقب بـ”الشيح محمد الجولاني” في العراق وسوريا. وجرى نقلهما من تركيا إلى ليبيا بالطائرة، وكان معهما مجموعة عبارة عن عشرات من المقاتلين العرب والأجانب.

أبلغت أجهزة الأمن الليبية السراج وحكومته بالخطر المحدق بليبيا، وباجتماعات السفير التركي، وباعترافات من جرى القبض عليهم من الإرهابيين القادمين من المعارك في العراق وسوريا، عبر تركيا. إلا أن السراج اتخذ إجراءات عقابية ضد عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية التابعين لحكومته إداريا.

لقد اختار السراج الارتماء في أحضان تركيا. وتوهَّم أن الإرهابيين المحليين والأجانب سيعطونه قوة، خاصة بعد أن غض بصره عن مشاركتهم في قتل عشرات من أبناء الجيش الوطني الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في أحد مستشفيات غريان، الصيف الماضي.

كما غضَّ السراج النظر عن قوافل المرتزقة الذين أخذت تركيا ترسلهم في الشهور الأخيرة، لإثارة الفوضى في ليبيا ودول الجوار. وقبل نهاية 2019 كان السراج قد سلم نفسه وحكومته للمحور الإرهابي في المنطقة، على أمل أن يحصل على دعم تركي عسكري.

إن نظام أردوغان لديه أهدافه الخاصة التي كشف عنها، بشكل سافر، في المحاولة الروسية الأخيرة لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني، وقوات السراج.

فقد كان أردوغان يسعى لتسويق خطة وقف إطلاق النار لإنقاذ السراج وقواته المكونة من خليط مليشياوي إرهابي، مع العمل بشكل حثيث من أجل استكمال تنفيذ خطته لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

الغريب في الأمر أن بعض الدول الكبرى، سواء من أوربا أو من غيرها، على علم بأحلام أردوغان، إلا أنها تلتزم الصمت تجاه سياساته الإرهابية، وترتكب المزيد من الأخطاء التي تؤدي إلى استمرار سفك الدماء، ليس في ليبيا فقط، ولكن في المنطقة ككل.