د. على الدين هلال في حوار لـ “الأهالي”:ثورة يناير سُرقت .. والسؤال من مين وإزاي ؟..

-تاريخ ما حدث في 2011 لم يكتب بعد ” ولغاية قبلها بأسبوع لم يتصور أحد الحجم الهائل للناس”. -العرب في الشرق الأوسط هم المستضعفون رغم أنهم الأكثر ثراءً والأكثر عددًا ومساحة -لن تقدم مصر على حرب توسعية أو تحقيق أهداف القيادة .. ولكن يمكن أن تدخل حربًا كأخر ورقة إذا اعتدى عليها أو شعرت أن أمنها القومى فى خطر -إعلام الصوت الواحد يمنع عن الدولة آراء وطنية تمثل وجهات نظر أخرى ليست معارضة لتوجه الدولة التنموي -آن الأوان لتنشيط الحياة السياسية.. لدينا 104 أحزاب نصفها ليس له دور حقيقي -أي فراغ فكري أو سياسي تعجز الدولة عن ملئه آخرون سيملأونه -الفراغ السياسي للشباب خطير.. وسياسة التبسيط المخل والتعامل معهم كالأطفال خطر -هناك رجال ومتحدثون مكشوفون أو غير مكشوفين لعبوا دورًا لتقع السلطة فى يد الإخوان -إنجاز 25 يناير أنها أسقطت نظام حكم قائم لو عايزين تسموها ثورة سياسية لا بأس -الصورة السائدة لفترة طويلة أن أمريكا ضد إيران كلام غير صحيح ..أمريكا لا أصدقاء لها إنما مصالح -جامعة الدول العربية مرآة تنعكس عليها رغبات وأهواء الدول..إذا اتفق العرب نشطت وإذا اختلف العرب تجمدت -لا نزال فى مرحلة انتقالية بالمعني السياسي .. وقواعد النظام السياسي لم تستقر بعد حوار: نسمة تليمة

“فى عام 2008 حاور الكاتب الراحل عبدالله كمال رجلا كان وقتها من أهم شخصيات المطبخ السياسي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، جاء الحوار بعد التعديلات الدستورية التي شهدتها مصر، الحوار كان باعتباره أمين إعلام الحزب الوطني وعضو هيئة مكتبه، وصاحب رؤية متعمقة في شؤون النظام المصري، وهو الدكتور علي الدين هلال، سجل وقتها مجموعة ملاحظات تعامل معها «كمال» بالإنصات، وكان من إجابات هلال وقتها ما يرتبط بالتأكيد على استقرار مصر بعد التعديلات الدستورية، بل إنه عدد مؤشرات هذا الاستقرار منها “الاستقرار المؤسسي وقال إن المظاهرات والإضرابات غير متكررة وليست على نطاق واسع ولا عنيف، و إن الديمقراطية تقوم على مبدأ “عيش واترك غيرك يعيش”

كان الحوار الثري به الكثير من التلميحات، والأخذ في الاعتبار لأشياء حساسة منها دخول رجال الأعمال إلى المشهد السياسي وأهمية الانتباه لحساسية المصريين تجاه رجال المال، وهي تلميحات مهمة وبعد 9 سنوات من ثورة يناير التي أسقطت الكيان المنتمي إليه والنظام بأكمله، ورغم الكثير من التحفظ الذي شعرنا به خلال الحوار وهو يردد “لا أستقوي على أحد لن يمكنه الرد” ما كان منا إلا احترام رغبته، وعلى الرغم من هذا نزعم أن الحوار حمل لنا في طيات حديثه الكثير من الإجابات المهمة وتقريب لمشهد لا نملك من معلوماته سوي ما رأيناه في شوارع مصر من زخم ثوري لا شك فيه، في حين أن ما جاء خلف الجدران البعيدة الحاكمة لم يخرج بعد، ورغم انه رفض الحديث عن أشخاص بعينهم ، إلا أن ما يحمله على الدين هلال من معلومات واختلاف الأنظمة السياسية التى مرت أمامه، استحق منا الإنصات، علنا نفهم أشياء جديدة عن تصوره للأشياء والأحداث ..الى نص الحوار.

كيف تري التصعيد المستمر فى المنطقة العربية الآن ؟

تعلمت أن أعود إلى التاريخ لأقرر هل ما يحدث مجرد تكرار لأشياء حدثت أم هو أمر جديد، وحين أنظر لتاريخ المنطقة العربية والشرق الأوسط أخر 50 سنة أجدها سلسلة من الأزمات والصراعات والمواجهات، وبالتالي عدم الاستقرار سمة مميزة للأوضاع العربية.

والآن هل ما نراه مجرد استمرار لتلك الحالة ؟

الإجابة لا.. هناك ظواهر جديدة لم نكن نعرفها، ما يحدث الآن فى المنطقة جديد ومن ضمن تلك الأحداث الإرهاب والمنظمات المتطرفة لدعمه والدعم الخارجي وهي ليست مجرد أحداث داخلية لكنها صراعات بالوكالة، وحجم انتشار القوات الخارجية على الأراضي العربية، وللعلم مصر من الدول القليلة جدا التى ليس لها قواعد عسكرية أو جيوش تحت أي مسمي .

ما يثير الألم والسخرية أنه في القديم كان الاستعمار مفروضا على الدولة وهناك مقاومة، الآن الحكومات العربية هي التي تقوم باستدعاء القوات الأجنبية لأراضيها وهو أمر غريب، فرق كبير جدا بينهم، أن تدعو قوات أجنبية وتدفع لها ثمن عملها” ده جديد فى التاريخ” !!

أيضا الصراعات الاثنية وفلان شيعي وسني ومسيحي ومسلم وهو تقسيم للبلاد العربية من الداخل، لم يكن موجودا طوال القرن العشرين، وهى صورة من الطائفية السياسية، وأخيرا كنا زمان نقول هناك قلب عربي، وعلى الهامش إيران وتركيا وإسرائيل جميعهم يسعى للتمدد، وبكل أسف تحول ميزان القوى لصالح هذه الدول الثلاث ضد العرب، العرب في الشرق الأوسط هم المستضعفون رغم أنهم الأكثر ثراء والأكثر عددا ومساحة.

كيف ترد على التساؤل القائم منذ فترة عن إمكانية دخول مصر لحرب بالمنطقة؟

مصر أخذت نصيبها من الفوضى من وقت انتفاضة يناير 2011 ودخلنا اضطرابات مختلفة وحكم الإخوان ومحاولات رجوع الدولة ووجود تحديات داخلية وخارجية، في هذا السياق إذا كنت اقرأ ما يحدث فى مصر وتفكير رأس الدولة- الرئيس- أراه يعتبر أن المهمة الأساسية هي إعادة بناء مصر وإعادة تأهيلها تكنولوجيا واقتصاديا وغيرها من البنية التحتية والصحة والتعليم، وإعادة بناء عناصر القوى المصرية، لا يمكن أن تلعب دورا خارجيا قويا ومستداما إذا لم تكن تمتلك عوامل داخلية هي الآن تعيد بناء وتنمية تلك القوى والعوامل.

الحرب ليست على جدول القيادة المصرية، مصر لا تسعى إلى التوسع أو فرض نفوذها بالقوة على أحد، مصر تسعي إلى إقامة علاقات ودية طيبة مع كل الناس، تريد أن تركز على التنمية الداخلية بكل أبعادها، ولكنها في الوقت نفسه تعد نفسها لأنها تعلم أنها تعيش في منطقة خطر، وأن هناك رياحا صفراء عسكرية وايديولوجية وسياسية تهب عليها، ولذلك قامت ببناء قواتها المسلحة بحيث تكون قادرة على ردع المعتدين، ومن يعتدي عليها يلقي حظه العثر. لن تقدم مصر على حرب توسعية أو تحقيق أهداف القيادة والسمو، ولكن يمكن أن تدخل حربا كأخر ورقة إذا اعتدى عليها أو شعرت أن أمنها القومى فى خطر.

كيف تقيّم تحركات مصر منذ قرار الرئيس التركي والمعاهدة الأمنية مع الحكومة الليبية ؟

أراها تصرفت بشكل دبلوماسي حكيم، أولا نبهت أن ما حدث خطر، وأنه تعدٍ للخط الأحمر وللأمن المصري وبدأت حركة دبلوماسية واسعة النطاق منها محادثات تليفونية مع الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إيطاليا، تتحدث دبلوماسيا مع حشد الرأي العام، الأداة الدبلوماسية تخلق رأيا عاما بين الدول “ينور نور أحمر لتركيا” بأن العالم يرفض ما يحدث، ثم قامت مصر بعمل مناورة متكاملة برمائية فى البحر الأحمر، هنا الحكمة تريد أن ترسل رسالة، ومصر تعلم أن المناورة مصورة جويا، تقول امتلك القوات المسلحة التي تمكنني من عمل إجراء يحميني. أرجو ممن يتحدثون عن الحرب أن يكونوا أكثر حذرا وحكمة، يمكن للخصوم أن يستخدموها ضد مصر يكفى أن نقول أننا لن نقف ساكنين إذا ما تهدد الوطن.

وكيف ترى المشهد السياسي الداخلي في مصر في ظل حديثك عن حكمة النظام المصري ؟

يضحك قائلا :” أنا مش عارف أنا عندي حرية صحافة انتِ عندك ولا لا مش عارف.. بس هاقولك” المشهد السياسي متغير، اعتقد أنه يتغير نحو الأفضل، أحد الآفات الموجودة في حياتنا الإعلامية التبسيط المخل، بمعني لا يعقل أن الأشياء تؤخذ بمعيار “وحش وحلو”، من الممكن يكون لدي ملاحظات، مصر بعد 2013 تعيد بناء نفسها، ولهذا صارت ممارسات معينة اعتقد أنها إذا كانت ملائمة فى وقتها يجب تغيرها تدريجيا، منذ عام كان الإعلام كله على نفس النغمة، بل أحيانا كانت مانشيتات الصحافة اليومية “زى بعضها”، هذا الوضع لا يستقيم، بالعكس هو يمنع عن الدولة آراء وطنية تمثل وجهات نظر أخري ليست معارضة لتوجه الدولة التنموي، لكن تنبه إلى أخطاء وتقترح حلولا، منذ شهور أرى انفراجة في المشهد والبرامج الحوارية.

فى تقديرك لماذا حدثت تلك الانفراجة على حد وصفك؟

الرئيس قال لأسامة هيكل مطلوب سياسة إعلامية جديدة “عايز إعلام محترف على نحو منضبط” ، الإعلام ليس مجال لهواة، هو صناعة ليس كل شخص يستطيع أن يرسم سياسة إعلامية أو يقول إيه أولوياته أو كيف أخاطب الرأي العام ممكن تخاطب الرأي العام بطريقة تجعله يتحد كله فى رفض ما تقول “كدة ضريت قضيتك “تصورك أنك تخدمك الدولة ورئيس الدولة. تصوري أنه آن الأوان لتنشيط الحياة السياسية في مصر والتي تقوم على تنوع الآراء بشكل منضبط ليس مطلوب تجاوزات، ليس مطلوب انتهاك حرمات الناس”.

كيف يمكن هيكلة الأحزاب السياسية في مصر ولدينا 104 أحزاب؟

نبدأ بما هو ممكن، لدينا 104 أحزاب نصفها ليس له دور حقيقي، منها أحزاب داخل البرلمان، ابدأ بها، ما الذي يمنع أن يجتمع رئيس الوزراء بهم ويستطلع رأيهم ويعلن لهم أن الدولة حريصة على معرفة آرائهم؟ وأن صحفهم مصانة، ما الذي يمنع أن عددًا من الوزراء منهم الداخلية والخارجية يستمعون لهم، لن أقل رئيس الجمهورية رغم أنه الهدف في النهاية أيضا، ما المانع أن أقوي الصحف الحزبية؟ في التليفزيون قالت الأهرام والأخبار لماذا لا نقول قالت الوفد وقالت الأهالي وقالت الأحرار، هناك أشياء ممكنة وغير مكلفة ولا تحتاج إلى تعديل تشريعي، هذا يقوي النظام المصري داخليا وخارجيا، أي انفراجة فى الآراء تجعل النموذج المصري في التنمية جيد.

إذن الدولة تحتاج إلى إعادة النظر فى التعامل مع الأحزاب؟

الناس عارفة كلها وأولي الأمر عارفين.. ليه بقول كده؟ الطبيعة لا تعرف الفراغ، نظرية الأواني المستطرقة أساسها أن أي فراغ في مكان المياه ستدخله، أيضا أي فراغ فكري أو سياسي تعجز الدولة عن ملئه آخرون سيملؤونه، الفراغ السياسي للشباب خطير، الشباب قوة متفجرة “يفتح التليفزيون يشوف أمريكا وروسيا فيها ايه ويجمع أفكار ويضع تساؤلات، ما شكل النظام السياسي فى مصر والنموذج السياسي ومصر رايحة على فين”، سياسة التبسيط المخل والتعامل معهم كالأطفال لا تفيد، أصارحهم نعم هناك أوضاع تتطلب التغيير وأقول قمت بها في أي ظروف، السياسة أخطر شيء إجراء يستمر بعد أن تنتفي أسبابه.

سبق أن صرحت بأنه لا نظام سياسيا دون ظهير شعبي.. كيف ترى النظام الحالي في ظل عدم وجود حزب بعينه خلفه ؟

المسألة أننا لا ندخل التاريخ في المشهد وإغفال التاريخ يؤدى إلى هلاكنا، لمدة 30 سنة كان الحزب الكبير هو الحزب الوطني، تم إلغاؤه، “طيب خلاص” القوة الثانية التي ظهرت وحكمت كانت الإخوان، وبمجيء 30 يونيو القوتان أبطلتا وأصبح هناك حركة شعبية 30 يونيو و25 يناير لم تنظمها الأحزاب السياسية، بل كانت انتفاضة شعبية وتحركات شعبية لها أسباب كثيرة لكن ليس لها قيادة، كل 500 لهم قائد كان عندنا 200 ائتلاف شبابي عجزوا عن التوحد، كان وقتها الرمز وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وكان لديه الجرأة والشجاعة،” مش ها قول صنع هو كان المايسترو المنسق لكل القوى الرافضة للإخوان”، وقرأ القرارات التي وصل إليها الناس وبجواره حزب النور والشباب والمرأة والأزهر والبابا كما لو كان تحالفا قويا بعدها “ظروف تاريخية” أدت لوصوله للرئاسة، شخص عليه توافق شعبي كبير، لماذا أقوم بعمل حزب حاكم وأنا لدي وفاق وطني عام.

هل مازلنا في مرحلة انتقالية ؟

نعم، مازلنا فى مرحلة انتقالية، بالمعني القانوني والدستوري انتهت تلك المرحلة، ولكن بالمعني السياسي مازالت موجودة، قواعد النظام السياسي المصري لم تستقر بعد، ليس لدي بعد قانون مجالس محلية أو انتخابات محليات، وأن يكون لدي برلمان معظمهم “مستقلين” هو وضع انتقالي، لكن نصف أعضاء البرلمان لم يأتوا على قوائم حزب “لا أقول غلط أو صح” إنما هو وضع استثنائي انتقالي، هل طبيعي أن يكون لديك ثورة في يناير 2011 وثورة في 2013 ؟

لا .. مصر مازالت تبحث عن الاستقرار، حزب الغالبية الآن في البرلمان مستقبل وطن ويلقي رعاية حكومية ودعما، إنما المحك هو الانتخابات، المدرسة التي تدخلها الأحزاب هي عندما تقود انتخابات حرة، فى النهاية الحزب بكوادره على الأرض.

وأراك الآن تطلق كلمة انتفاضة على الثورة خلال حديثك معي.. كيف رأيت المشهد خلال 9 سنوات وهل تغيرت آرائك؟

بعد 9 سنوات من 25 يناير في الخارج أحيانا أقول ثورة 25 يناير، لكن مسألة الاسم مرتبط بالناحية العلمية، أتذكر كتاب د. نبيل عبد الفتاح عمل أول 30 صفحة حول الألفاظ، ما الحدث الذى نسميه ثورة والحدث الذي لا نسميه ثورة، التعبير التقليدي للثورة إحنا أبناء 52 تعلمناه إن الثورة هى عمل تغييري شامل تتضمن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إنجاز يناير أنها أسقطت نظام حكم قائم، لو عايزين نسميها ثورة سياسية؛ لا بأس، هي ثورة سياسية إذا قصد بها اسقاط نظام حكم قائم، ولكن من الصعب أن اسميها ثورة بالمعني الأكثر شمولا .

هل سرقت ثورة يناير ؟

بثقة يقول: نعم، وهو المتفق عليه والسؤال من مين وازاي؟ ما حدث فى 2011 لم يكتب بعد، ما لدينا هو معطيات منها ما حدث فى تونس وبعدين دعوات كلنا خالد سعيد، ثم الخروج يوم 25 يناير، ولغاية أسبوع لم نتصور الحجم الهائل من الناس، ولكن هناك مجموعة أسئلة، هل كان فيه تنظيمات أخرى ؟ هل كان فيه مجموعات تعمل على تغيير شكل نظام الحكم الإجابة نعم، لماذا لم تسجل ؟ لأن أصحابها لم يتحدثوا بعد لدي 150 كتابا عن 25 يناير، “لو ربنا أداني العمر سأتقصى عن تلك المجموعات واكتب عنها في كتاب” ، وللعلم انتفاضة أو ثورة فعل تلقائي لكن السياسة ليس بها تلقائيان، من اعد الترتيبات؟ الجزء ده فيه ضبابية عليه وشرحه ينبغي إلا يخجل أحد.

أي ضبابية تتحدث عنها؟

في فترة 2011 كان هناك 3 قوى كبرى هي قوة الشباب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الحاكم ثم الأحزاب الدينية أو القوى الدينية، وعلى مدى سنة العلاقات بينهم كان فيها شد وجذب بينهم وتحالفات 2 ضد واحد وانتهي الأمر، تشكلت لجنة لتعديل دستور 71 برئاسة طارق البشري وكتب تقريرا لتعديل المواد وإعادة العمل بالدستور، ماذا حدث فيه شيء حصل أنا لا أعلمه دفع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدلا من الأخذ برأي اللجنة إلى إعلان دستوري جديد، أيضا كلام د. على السلمي حول المبادئ العليا للدستور ودار جدل ضخم جدا حول وجود وثيقة عليا يسترشد بها الدستور، في تلك الفترة هناك رجال ومتحدثون مكشوفون أو غير مكشوفين لعبوا دورا لتقع السلطة فى يد الإخوان.

جزء من أحداث 2011 لم يكشف عنه، ما هي الأنشطة السياسية لبعض القوى التي عملت على إسقاط النظام ومنها الشباب؟ فيه رأي بيقول أنه صدر لنا أسماء 10 او 15 فقط، وانه صدرته لنا وسائل الإعلام الغربية، أنا لا ازعم الصحة لهذا الكلام ولكن أريد أن اعرف .

وكيف رأيت 28 يناير ؟

أول يوم 25 يناير الشباب الذي خرج كان دون انتماءات حزبية، الفرق أن 28 يناير نزل الإخوان إلى الميادين وسيطروا عليها، يوم 25 مرت وانتهت مات 2 او 3 والأربعاء لم يحدث شيء، إنما حدث شيء غريب اندلعت تظاهرات في السويس وسقط قتلي وجرحي، ومن ثم الدعوة إلى يوم الغضب 28، ماذا حدث فى السويس؟ لم يخبرنا أحد ..هاتكون فيه شهادات وكل واحد يقول من وجهة نظره، انسحب البساط من تحت الشباب بعدها وبدأت عملية سياسية والإخوان أكثر مالا وتنظيما وقدرة على الحشد وبدأت سكة جديدة.

كيف رأيت تعامل مصر مع ملف سد النهضة؟

في السنوات الأخيرة الحكومات المصرية المتتالية لم تأخذ هذا الملف بالجدية الكافية إلا عام 2010 أنا اعلم أنه تدخلت الجهات السيادية في الدولة وعملت لجنة بدأت تتحرك، وبعدها جاءت أحداث يناير 2011، إثيوبيا كانت أعدت كل شيء وتنتظر اللحظة المناسبة، وأدركت أن مصر تدخل على منعطف وانكفاءة داخلية ولن تستطيع الدفاع عن مصالحها الخارجية، وبدأت العمل فى السد في مارس 2011 وجاءت النكبة أو الوكسة الكبرى في اجتماع رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي مع الأحزاب واعلان أحد زعماء الأحزاب عن شراء الأسلحة، وأخر قال ممكن المخابرات المصرية تدخل تعمل كذا، وكان كله على الهواء، وما حدث أن الفيديو أكد -أنا أسف – الصورة الكريهة وأن مصر تتدخل في الشئون الداخلية، وبعدها السيسي جاء فى وضع لا يحسد عليه، اعتقد أن السيسي فعل أقصي ما يستطيع في هذا الموضوع، وبدأ يمد يد الصداقة، وقال نطوي الصفحة الماضية، والسودان لم يكن يوثق فيها في عهد النميري، وحاولت مصر انتهاج الجانب السلمي، وهم يماطلون ويريدون كسب اكبر جزء من الوقت لاكمال البناء.

مصر لا تريد أن تفرض كل آرائها، المتصور إذا لم يصلوا هايكون فيه وسيط الحكم اللى ها يصدره الوسيط نلتزم به واعتقد الموقف المصري كان عاقلا جدا ومعتدلا جدا.

هل مصر بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني ام تجديد الفكر الديني؟

أشكرك على السؤال، الخطاب هو الطريقة التي تعبر بها عن الفكر، وبالتالي الأهم هو الفكر، أنا من المعتقدين أن الفكر الديني كثير من عناصره ليس من الدين ولكن نتاج أعمال البشر وفهم عقولهم للنص الديني الثابت، الأقدمون كتبوا لأنفسهم وعصورهم والمطلوب من شيوخنا العظماء الحاليين أن يكتبوا لنا، من الخطأ الكبير أن يظل الفكر الديني مقولات يقول فلان وفلان كتب من 500 سنة إذا كان الأمر يتعلق بالعبادات فلا مشكلة إنما الأمر يتعلق بالعلاقات والنظم الاجتماعية هي أمور متغيرة، هناك تيار في الفكر السياسي المصري رموزه الشيخ رفاعة الطهطاوي والشيخ العظيم محمد عبده، وعدد أخر ممن شعروا ان الأفكار المتوارثة نشأت في ظروف مختلفة وإنها ليست جزءا من الدين.

هل أمريكا أرادت وضع الإخوان في السلطة؟

الصورة التي سادت لفترة طويلة أن أمريكا ضد إيران، وإيران الدولة الإسلامية هذا كلام غير صحيح، أمريكا عام 1953 نظمت مؤتمرا ضخما في واشنطن لقادة الأحزاب الإسلامية في المنطقة وحضر وقتها سعيد رمضان من مصر، و ابتداء من 2005 بدأت السفارات الأمريكية في العالم، ومنها القاهرة تلتقي بالإخوان ووقتها أجهزة أمنية تحفظت على هذا فكان الرد: ” نلتقي أعضاء في البرلمان بتاعكم”، والعام الفاصل 2011 كان، و الإخوان أعلنوا لن نرشح رئيسا للجمهورية ولن نخوض الانتخابات علي كل المقاعد إنما ثلثها فقط، في يونيو وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قالت أمريكا لن تعارض وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة طالما انه وفقا لانتخابات رسمية واعتبر هذا التصريح ضوءا أخضر وفي التسريبات في أحد اجتماعات مكتب الارشاد قيل ” إذا لم ننزل المرة دي لن ننزل ابدا وأمريكا ليس لديها مانع في هذا”

تقديري أنهم رأوا فى الاخوان قوة صاعدة، وجزء من الشعب ملتف حولها، وصول أمريكا لتلك القناعة له طريقان :اردوغان الذي وصل حزبه للسلطة 2003 بانتخابات حرة و ظهور تعبير الإسلام المعتدل والإسلام الديمقراطي لتمييزه عن الإسلام الإيراني، ومن المؤسسات الكبرى في أمريكا راند في لوس انجلوس، بدأت من سنة 2004 تخرج تقارير أنه على أمريكا تغيير نظرتها للجماعات الإسلامية وأن الإسلام لا يمثل خطرا على مصالحها. أمريكا لا أصدقاء لها إنما مصالح من يضمن لها المصالح بأقل تكلفة يلحق بها.

كيف تري جامعة الدول العربية وموقفها من الأحداث العربية؟

أي عربي أو مصري يتمني أن تكون الجامعة العربية أكثر نشاطا وحيوية وتدخلا ولكن نفهمه في ضوء أن الجامعة العربية لا إرادة لها إنما تصدر قرارات، مرآة تنعكس عليها رغبات وسياسات وأهواء الدول، إذا اتفق العرب نشطت وإذا اختلف العرب تجمدت، الدليل تقدم الرئيس السيسي باقتراح إحياء معاهدة الدفاع العربي المشترك وإنشاء قوة عربية مشتركة، واستقبل بالترحيب، قالوا نبدأ برؤساء الأركان والاجتماع للاتفاق حول كيفية حدوث هذا، بدأت الاجتماعات بالفعل ورئيس الأركان هو الشخص الميداني “على الأرض” والأمور مشيت على أفضل ما يكون، أرسل إلى الدول العربية الاتفاق لم يرفضه احد وتحدد موعد الاجتماع المكون من وزير الدفاع ووزير الخارجية وفي اليوم السابق للاجتماع 4 دول عربية رفضت وقالت لن نرسل أحدا ومنها الجزائر والسعودية .

اذكر بعدها أن الملك سلمان آخر مرة زار مصر، قال “ماعنديش مانع من القوى المشتركة فمصر قالت خلاص ” مصر مش لعبة” اسرائيل تجرأت على العرب لهذه الدرجة وتركيا وإيران بسبب ضعف العرب وتفكك الحكام والحكومات .

كيف تري مصر 2020؟

اعتقد استمرار دفعة التنمية في مصر بتحدياتها وانجازاتها، انا ضد رسم صورة وردية لكن أي عمل جاد سيكون فيه مشاكل، تظهر في التنفيذ “اذا كان ربنا أنبياؤه تعرضوا لمشاكل” وفيه أصدقاء وفيه خونة، التنمية الداخلية جيش واقتصاد وسياسة وتعليم، والتحديات الخارجية ستستمر والوضع في ليبيا لن ينصلح بين يوم وليلة وحجم الانقسام كبير شرحه في سوريا شرحه في العراق واليمن، انتخابات الرئاسة في أمريكا، إذا نجح ترامب، هاتكون هناك استمرار لسياساته بشكل اقوى ولو جاء الديمقراطيون سيكون لنا لعبة سياسية جديدة لأن لهم مشاكل معنا.

روسيا والصين يستمران في الصعود أعتقد أن مصر ستوثق علاقاتها مع روسيا والصين لأسباب كثيرة، داخليا الحركات الشعبية في الجزائر ولبنان والعراق عامل ضغط على الحكومات لكنها لن تؤدى لإسقاط نظم الحكم ولبنان والعراق الطبقة الحاكمة مستحكمة، نزيف الدماء في البلاد العربية سيستمر لأن الحل خارج المنطقة العربية

متفائل ام متشائم ؟

إجابتي قالها نهرو رسائل إلى ابنته، التفاؤل والتشاؤم في الأشياء الشخصية أما بلدي أنا متفائل دائمًا، لأني مؤمن بقدرة بلدي ودولتي لو أيأس أتقاعد أو أتوقف عن الكتابة ولا أقابلك، فيه تحديات ومشاكل نعم، وفيه خونة وفاسدون، لكنها سُنَّة الحياة.