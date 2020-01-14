المتحدث باسم الداخلية : المتهم “مصطفى قاسم” كان يتلقى كافة أوجه الرعاية ولكنه أصر على الإضراب عن الطعام

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، رداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة “مصطفى قاسم” المزدوج الجنسية بسبب إدعاءات تتعلق باحتجازه منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولة عن تدهور حالته الصحية، أن المتهم المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين، وتم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور. وأكد المتحدث أن المتهم تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية. وشدد المتحدث أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.