رسميا ..بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر..ومؤتمر وزاري مرتقب للإعلان عن التفاصيل

اعلن كل من وزيرى البترول والطاقة فى مصر وإسرائيل عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر اليوم الاربعاء . وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين،حسب بيان وزارة البترول ، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية ، وذلك فى إطار دور مصر المتنامى كمركز إقليمى للغاز. وسيقوم وزيري البترول في البلدين المصري طارق الملا والاسرائيلي د.شتاينس باعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد غدا الخميس في القاهرة. ومن المتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصرى والقبرصى والاسرائيلي واليوناني والإيطالى والأردنى والفلسطينى على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.