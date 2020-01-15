هل حقاً شاركت إسرائيل فى مقتل “سليمانى”؟!

تناولت الصحف العبرية مطلع الأسبوع الجارى نبأ أغتيال اللواء “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني, والذي ترتّب عليه أول تحرّك عاجل من إسرائيل لتأمين مواطنيهم, وسارعت إسرائيل لإغلاق منطقة جبل الشيخ في وجه الإسرائيليين والسياح، في أعقاب عملية اغتيال “سليماني”, التي أعلنت الولايات المتحدة رسمياً مسؤوليتها عن تنفيذها.

وقال مستشار المرشد الأعلى لإيران “يحيي صفوي” أن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” والمخابرات الأمريكية هم أصحاب اقتراح عملية الاغتيال التي استهدفت سليماني, واتهم “أحمد الأسدي” المتحدث بإسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني, ونشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نبأ عاجلاً عن قطع رئيس حكومة إسرائيل المنتهي ولايته “بنيامين نتنياهو” زيارته لليونان وعودته سريعًا إلى إسرائيل, وذلك عقب عملية اغتيال ” سليماني” في العراق.

ونشرت شبكة ” إن بي سي” NBC الإخبارية الأمريكية تقريرًا, يفيد بأن المخابرات الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة في التخطيط لاغتيال ” سليماني” في بغداد, وسلطت الضوء على تفاصيل تخطيط وتنفيذ إدارة الرئيس ” دونالد ترامب” للعملية, التي أحدثت صدى واسعاً وأسفرت عن تصعيد حاد للوضع المتوتر في الشرق الأوسط، وذلك نقلاً عن شخصين على دراية مباشرة بتفاصيل العملية ومسؤولين أمريكيين مطلعين آخرين, حيث أكّدا على أن المخابرات المركزية الأمريكية CIA كانت على دراية دقيقة بوقت إقلاع الطائرة التي غادر “سليماني” على متنها من دمشق إلى بغداد بآخر رحلة له، بفضل معلومات تلقتها من مخبرين في مطار العاصمة السورية، وتمكن مخبرون في دمشق من إطلاع وكالة الاستخبارات المركزية على الطائرة التي سيشغلها سليماني بالضبط، والتي أكدتها المخابرات الإسرائيلية وتم التحقق منها.

في المقابل من جهتها ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليف للولايات المتحدة كان الزعيم الوحيد الذي علم مسبقا بالاغتيال، بعد أن تحدث لوزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” مسبقًا, وأشارت الصحيفة إلى أن “نتنياهو” لمح إلى الصحفيين قبل السفر من تل أبيب إلى أثينا القضاء على قياديو, وقال للصحفيين “منطقتنا مضطربة وأشياء مثيرة تحدث”.

على الجانب الآخر وفقًا لوكالة “فارس” الإيرانية, أكدّ “صفوي” أن العملية الإرهابية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية من اغتيال ” سليمانى غير شرعية وخارجة عن القانون الدولي، وسوف تقوم الحكومة الإيرانية بمقاضاة الولايات المتحدة دولياً أمام الجنائية الدولية, ولم يكن هناك أى تصريح رسمى يُشير إلى مقاضاة إسرائيل, التى سبق وأن اتهمها “صفوى” بالمشاركة فى عملية الاغتيال, أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم تكتف بتبرير عملية الاغتيال فقط، إلا أنها توعدت أمام مجلس الأمن، باتخاذ إجراء جديدة إذا اقتضت الحاجة لذلك, وأضافت واشطن خلال رسالتها لمجلس الأمن أن قتل سليماني، جاء بموجب المادة 51 التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة (تنص على أنه يحق للدول إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالإجراءات التي تتخذ من قبل الدول للدفاع عن مصالحها)، وأشارت إلى أنها على أتم الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من اجراءات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، لحماية مصالحها وجنودها من أية أخطار تحيط بهم.