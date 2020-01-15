ارتفاع جديد فى أسعار الخضار والفاكهة والدواجن بسبب موجة البرد

شهدت اسعار الخضراوات والفاكهة موجة جديدة من الارتفاع فيتراوح سعر الطماطم بين 5و6 جنيهات والبطاطس بين 7و9 جنيهات والبسلة 18 جنيها والبصل 9 جنيهات والفلفل الرومى 12 جنيها والالوان يباع بسعر 24 جنيها والكوسة 14 جنيها ,والفاصوليا 10 جنيهات والباذنجان يتراوح بين 6و8 جنيهات ،القرنبيطة تباع الواحدة ب15 جنيها ,والليمون يتراوح بين 12و16 جنيها والكابوتشا يتراوح سعر الواحدة بين 5و10 جنيهات ,والملوخية 12 جنيها والسبانخ 10 جنيهات ,وفيما يخص اسعار الفاكهة فوصل سعر الموز الى 10 جنيهات والتفاح يتراوح بين 22و25 جنيها واليوسفى تراوح بين 5و7 حنيهات ,والبرتقال 5 جنيهات.كما شهدت اسعار الدواجن زيادة فى اسعارها حيث يباع كيلو الدواجن البيضاء بسعر 30و32 جنيها بدلا من 29 جنيها وفى المزرعة وصل السعر الى 25 جنيها ,اما الكيلو البلدى فوصل سعره الى 38و39 جنيها ووصل سعر البانيه الى 74 جنيها بدلا من 70 جنيها,كما ارتفع سعر كرتونة البيض الى 39 جنيها وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض مع ارتفاع النافق بسبب موجة البرد، وانتهاء صيام الأقباط، وهو ما رفع الطلب على الدواجن والبيض,بالاضافة الى ارتفاع اسعار الأعلاف الى 6450 للطن بدلا من 6300 جنيه .