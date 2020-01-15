البحيرة تغرق في الأمطار ..المسئولون يحولون المدن لظلام بعد فصل الكهرباء عن الشوارع

كشفت موجة الأمطار التى شهدتها محافظة البحيرة مؤخرا عن سوء إدارة شديد من جانب المسئولين حيث تحمل عمال النظافة البسطاء وعمال شرطة مياه الشرب والصرف الصحى عبء تردى وتهالك البنية التحتية فى كافة مدن المحافظة وغرقت شوارع المدن فى كميات من مياه الامطار بشكل لافت رغم تصريحات المسئولين المتكررة حول استعداد المحافظة لاستقبال فصل الشتاء واعلان الصفحات الرسمية للمحافظة عن اجتماعات بلا حصر للاستعداد للامطار.

وكشفت الازمة عن ضيق افق بعض المسئولين ولجوئهم لحلول تضاعف من معاناة المواطن فبدلا من صيانة اعمدة الانارة فى شوارع المدن ومن بينها عاصمة المحافظة فقد لجأ المسئولون لقطع التيار الكهربائى عن شوارع المدن لتتحول البحيرة ليلا إلى اماكن للاشباح وتنتشر المخاطر سواء السرقة او التحرش أو فى أقل تقدير حالة الفزع التى اصابت اهالى المحافظة على ابنائهم خلال فترات الليل.

كما لجأ مسئولو البحيرة لتاجيل الامتحانات للفصل الدراسى الاول وتم الاعلان عن ذلك فى وقت متأخر جدا عشية الامتحانات مما ادى لذهاب مئات التلاميذ الى مدارسهم لجهلهم بقرار صدر فى منتصف الليل بتأجيل الامتحانات.

هذه بعض نماذج الارتباك وسوء ادارة ازمة بسيطة تحدث كل عام وليس مفاجأة

ففى دمنهور غابت تماما عن شوارعها صفايات المطر حتى فى بعض الشوارع التى تفاخر المسئولون برصفها مؤخرا خلت ايضا من صفايات المطر فى معظمها مما ادى الى تراكم المياه فى معظم الشواورع وتم الدفع بعمال النظافة وعمال الصرف الصحى لشفط كميات هائلة من المياه المتراكمة.

كما شهدت مدن كفر الدوار وادكو ورشيد وحوش عيسى حالة اسوا من نقص الاستعداد وتردى البنية الاساسية فى تلك المدن.

من جانبه وصف “مصطفى عثمان” مدير عام سابق بالشباب والرياضة لجوء المسئولين لاطفاء اعمدة الانارة ليلا بانه قمة الفشل وكان عليهم طوال الاشهر الماضية انهاء اعمال الصيانة اللازمة بدلا من تحويل مدينة دمنهور الى مدينة اشباح

وفى كفر الدوار غرقت منطقة سيدى شحاتة ودخلت المياه الى المنازل نتيجة غياب كامل للبنية الاساسية وتم حصار اهالى المنطقة ساعات طويلة داخل منازلهم التى غرقت من مياه الامطار.

ولا يختلف الامر عن كافة مدن محافظة البحيرة التى تعتبر واحدة من المحافظات كثيفة الامطار فى فصل الشتاء.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى بيان صادر عن المحافظة أنه قد تم التعامل مع الأمطار بجميع المراكز والمدن والقرى على الفور من خلال الأطقم والمعدات الخاصة وإشراف من رؤساء ونواب المدن والقرى حيث تم رفع معظم الآثار وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار بالشوارع والميادين وانتظام حركة سير المواطنين والسيارات وان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومثيلاتها قد تعاملت بمنتهى الدقة لتوجيه الأطقم الخاصة للمناطق لرفع جميع الآثار من خلال فرق عمل مشتركة بين الوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.