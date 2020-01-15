“هيكل” يحسم أزمة القيادات بقطاعات “الوطنية للإعلام”

رغم حلول سن التقاعد لعدد كبير من قيادات الهيئة الوطنية للاعلام بمختلف قطاعاتها وخروجهم إلى المعاش، وأبرزهم ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية التى تجدد لها شهرين فقط ، بالاضافة الى عدم وضوح موقف ميرفت محسن المكلفة برئاسة قطاع الأخبار من التجديد أو الإحالة إلى المعاش، وكذلك قطاع الامانة العامة الذى تم اسناد مهمة الاشراف عليه لـ “امل الجندى” الى جانب رئاستها للقطاع الاقتصادى، الا انه حتى الان لم يحسم مصير البديل لهذه القيادات، ويتوقع عدد من العاملين بماسبيرو ان يشهد المبنى هذه الأيام ثورة إحلال وتجديد سواء على مستوى الشاشة أو الإدارة، عقب تولى أسامة هيكل وزارة الدولة للإعلام، حيث ينتظر الجميع قراراته بشأن تصحيح المسار لهذا الصرح، كأحد المهام المنوط بها، من خلال احداث تغيير جذرى على مستوى رؤساء القطاعات المختلفة “الإذاعة والأخبار والمتخصصة والتلفزيون”، ويتم هذه الايام البحث فى أسماء رؤساء القنوات الجدد، الذين سيتم الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة لتنفيذ السياسات التى تتوافق ورؤية الرئيس لدور الاعلام بالمرحلة المقبلة، خاصة أن الكثير منها سيعتمد على إجراءات صارمة، وذلك للحد من النزيف المالي بماسبيرو، وتداولت اخبار داخل اروقة المبنى ان هيكل يدرس قرارا بوقف العمل بلائحة الأجور الموحدة كخطوة اولى لتصحيح الاوضاع، خاصة انها واجهت انتقادات كتيرة منذ الاعلان عنها، كما يدرس ايضا، اصدار قرارات اخرى من شأنها ضبط الاداء المهنى والمشهد الاعلامى لانهاء حالة الفوضى، والحد من التجاوزات الصادرة عن بعض القنوات، مع وضع رؤية واضحة لمسارات الاعلام فى المرحلة الراهنة، الامر الذى من شأنه تطوير المنظومة، خاصة ان اكثر مشاكل الاعلام خلال الفترة الماضية كانت بسبب غياب الرؤية والارتباك المهنى أحيانا.