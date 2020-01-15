التحالف الروسى ـ التركى إلى متى؟..عملية ترويض القيصر الروسي للسلطان التركي

بين الأحداث الهامة التى تاهت وسط الصراع الأمريكى -الإيرانى الأسبوع الماضى حدثان هامان، الأول؛ هو قيام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بزيارة للعاصمة السورية دمشق، وهى أول زيارة يقوم بها الرئيس الروسى للعاصمة منذ تسع سنوات، وكأنه أراد أن يقول بذلك ها نحن تدخلنا فى سورية وبدأ يسودها الهدوء، وإمعاناً فى إثبات ذلك أعلنت موسكو التهدئة فى إدلب، وجاءت الزيارة على خلفية تصعيد شديد بين طهران وواشنطن إثر قيام الأخيرة باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى ونائب قائد الحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، وهو الاغتيال الذى أقام الدنيا ولم يقعدها، وأوصل التصعيد بين (العدوين اللدودين واشنطن وطهران لأوجه).

والثاني على الجبهة الليبية، لم تكن الأمور أقل سخونة، فقد استطاعت قوات الجيش الوطنى الليبى السيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية فى منتصف المسافة بين بنغازى وطرابلس، واقترب المشير حفتر بخطوة كبيرة من السيطرة على العاصمة طرابلس، فانطلق سباق محموم من أجل الوساطة، فانطلق حفتر إلى إيطاليا والسراج إلى بروكسل، وهنا كان الرئيس بوتين فى المكان والزمان، حيث إنه بعد أن أنهى زيارته لدمشق توجه لاسطنبول فى زيارة معدة سلفاً لافتتاح خط أنابيب الغاز القادم من روسيا إلى تركيا (السيل التركى) ومن ثم إلى جنوب شرق أوروبا، وكان لابد فى هذه اللحظات الاحتفالية المهمة لروسيا ولتركيا، أن يكون الملف الليبي حاضراً، لسببين الأول أن افتتاح خط الأنابيب الروسى “السيل التركى” كانت له علاقة بالتصعيد الحادث فى شرق المتوسط، بعد توقيع الاتفاق الأمنى والعسكرى مع حكومة السراج، والثانى هو الأنباء التى تواترت عن وجود شركات أمن روسية فى ليبيا تعمل إلى جانب قوات الجيش الوطنى الليبى، وخوف الحليفين من الصدام العسكرى فى ليبيا.

أثناء الاجتماع قدم الرئيس التركى للرئيس بوتين كتابا يحتوى على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وأنقرة، يحتوى الكتاب على مواقف كل من تركيا والاتحاد الأوروبى واليونان وقبرص من الاتفاقية.

لكن أهم ما فى الكتاب هو أهمية خط أنابيب الغاز الروسى فيما يتعلق بالنزاع الشرق متوسطى. فكما نعرف ربما أثار أردوغان مسألة ترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج فى الوقت الحالى لدفن تحالف الغاز الإسرائيلى ـ اليونانى ـ القبرصى، الذى يرغب فى إنشاء خط أنابيب غاز من حقول شرق المتوسط إلى جنوب شرق أوروبا فى اليونان وإيطاليا بطول 2900 كم وتكلفة 7 مليارات دولار، وهو ماتشجع عليه الولايات المتحدة لمحاصرة النفوذ الروسى الناجم عن كونها مورد الطاقة الأكبر إلى أوروبا، فهو بلا شك وفق تصريحات كونستنتين سيميونوف سيكون منافساً للغاز الروسى فى أوروبا، غير أنه تدارك الموقف وقال على أى حال الغاز الروسى هو الأرخص سعراً، لأن تكلفة استخراجه أقل نتيجة أنه يستخرج من اليابسة، وتستورد أوروبا 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، لكن فى حالة نزاع سياسى قد تلجأ أوروبا للغاز الشرق متوسطى.

خط الغاز “السيل التركى” يحمل قدرة كبيرة هو أنه سيحمل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وبذلت روسيا جهوداً كبيرة للانتهاء منه فى أسرع وقت، نظراً لتعطيل واشنطن خط غاز “نورد ستريم” المار تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا ولقطع الطريق على تحالف الغاز الذى سيصل إلى جنوب شرق أوروبا ما بين عامى 25 و26، على أى حال أول زبونين للغاز الروسى عبر تركيا هما صربيا وبلغاريا، وقد حضر رئيس الوزراء البلغارى بوريسوف والرئيس الصربى حفل الافتتاح.

اهتمام روسيا بهذا الخط كان كذلك له علاقة بالعلاقات المتوترة حالياً مع أوكرانيا وسعى روسيا للتخلص من استخدام خط الأنابيب الخاص بها الممتد عبر الأراضى الأوكرانية وبوادر توتر فى العلاقات مع بيلوروسيا، وربما لهذا السبب أصرت أوكرانيا على زيادة عدد سنوات سريان العقد إلى عشر سنوات وفى النهاية وقعته بفترة سريان 5 سنوات، وفى الاتفاق تضمن روسيا لأوكرانيا ضخ 65 مليار متر مكعب خلال 2020، و45 مليار فى الأربع سنوات التالية، وقام بعض الخبراء بحساب خسارة أوكرانيا من عبور الغاز عبر أراضيها بحوالى 450 مليون دولار نتيجة إنشاء الخط “السيل التركى”، روسيا عادة ما تعيد النظر فى عقودها كل عام، حيث اعتادت تجديد اتفاقيات الغاز كل عام.

خط الأنابيب “السيل التركى” مكون فى فرعين سعة كل منهما 15,75 مليار مترمكعب سنوياً، أحدهما سيمد غرب تركيا بالغاز، على أن تقوم تركيا بتجارة الغاز لأوروبا فى مقابل الحصول على عمولة وبالطبع ثمن مرور الغاز عبر أراضيها، على أن يخصم كل هذا من ثمن الغاز الذى ستحصل عليه تركيا لاحتياجاتها.

كما هو معروف تم التخطيط لإنشاء “السيل التركى” كبديل لخط آخر أفشلته بلغاريا عام 2018، وكان يعرف باسم “السيل الجنوبى” حيث رفضت بلغاريا حينها مرور خط الأنابيب عبر أراضيها من ميناء فارنا بضغط من الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو حيث كانت الأزمة الأوكرانية فى أوجها مع روسيا، غير أنها بعد مفاوضات قبلت المشاركة فى المشروع الجديد المسمى الآن “السيل التركى”.

ولكى لا يفسد الرئيسان الصفقات،عرجا على الملف الليبى، الذى من المفترض أن يحدث صداما بينهما على الصحراء الليبية، كما شعر الرئيسان بأنشطة أوروبية وشرق أوسطية على رأسها النشاط المصرى ـ الأوروبى الذى عقدت القاهرة بمقتضاه اجتماعا لوزراء خارجية كل من مصر وقبرص واليونان وفرنسا، وإيطاليا التى لم توقع على البيان الختامى بينما استقبل رئيس وزرائها جوزيب كونتى طرفى النزاع الليبى حفتر والسراج كل على حدة بعد أن فشل فى جمعهما معاً، فقرر الرئيسان التركى والروسى التقدم بمبادرة عملية، تتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين يبدأ من ليلة الثالث عشر من يناير.

غير أنه ورغم الاحتفالات التى جرت لإطلاق “السيل التركى” إلا أن بعض الخبراء يتذكرون مصير “السيل الجنوبى”، ويتذكرون نوفمبر 2018، حيث احتفل الرئيسان كذلك بانتهاء مد الأنابيب تحت مياه البحر الأسود وكان حينها يسمى “السيل الجنوبى” ولم يحدث شيء وكانت خسائر كبيرة. وهاهى شركة غاز بروم عملاق الغاز تصحح الخطأ السابق حيث من المفترض أن يمر الخط الجديد بصربيا والمجر وسلوفاكيا، ويجرى البناء حالياً فى بلغاريا التى عطلت “السيل الجنوبى” بتعنتها، ومددت شركة جاز بروم مع بلغاريا اتفاقية مرور الغاز حتى عام 2030، والغاز القادم من “السيل التركى” سينتهى فى بلغاريا، ثم سيعود نصف الغاز إلى تركيا مرة أخرى.

ورغم زخم الاحتفال، فإن الأمور لا تسير بسهولة ويسر كما يرها البعض من الخارج، يذكر أحد الخبراء العالمين ببواطن الأمور، يقول لعلنا نتذكر أن بداية الحديث فى هذا الخط كانت عام 2014، وبعد لقاء لبوتين مع أردوغان، رفضت أنقرة مد خط أنابيب “السيل الجنوبى” فى البحر الأسود من روسيا إلى بلغاريا مباشرة، ووعد الرئيس التركى بأربعة خطوط تتجه مباشرة إلى تركيا بدلا من خط البحر الأسود، غير أنه سرعان ما تخلى الرئيس التركى عن وعده السابق لروسيا باربعة خطوط، وطالب باختصار الخط الذى أصبح يسمى “السيل التركى” إلى فرعين فقط.

وكما يقول المعلقون إن ما دفع الرئيس التركى حينها لتغيير رأيه هو أن فكرة تحويل بلاده إلى ممر لعبور الطاقة إلى أوروبا بمساعدة عبور الغاز الروسى لم تعد محل اهتمام منه. كانت النتيجة أن حصل أردوغان على الخط الخاص ببلاده للحصول على الغاز، والفرع الثانى سيستخدم لتصدير الغاز الروسى إلى أوروبا، نتيجة ذلك نجد أن الأنابيب ذات الحمولة الضخمة التى كانت موضوعة فى الأراضى الروسية على أساس أربعة أفرع غاز، أصبحت لا فائدة لها وخسرت روسيا بسبب هوائية الرئيس التركى وعدم حفاظه على وعوده التى قطعها على نفسه، وتحمل الرئيس بوتين ذلك.

استطاعت روسيا أخيراً كذلك الحصول من بلغاريا على وعد، بأن يكون الفرع الأوروبى من الخط الجديد، ستكون نقطة التسليم والتسلم هو تركيا ـ بلغاريا وليس اليونان كما كان عندما كانت بلغاريا ترفض، اليونان ربما لهذا السبب دخلت مع تل أبيب فى تحالف غاز شرق المتوسط، الذى تطمح أن ينافس الغاز الروسى، وسيعبر الخط بلغاريا إلى المجر وصربيا وسلوفاكيا، وإذا أرادت اليونان غاز روسى فسيأتيها عبر بلغاريا.

لكن لا شك يشهد للرئيس الروسى بمقدرته الفائقة على التعامل مع نوعية مثل الرئيس التركى، أتصور أنه لا يفهم فى السياسة جيداً، حتى أن بعض المعلقين علق على تصرفات الرئيس الروسى للرئيس التركى وهوائيته على أنها “ترويض القيصر الروسى للسلطان” فهل ستستمر العلاقة على هذا النحو؟ أم أن الملفات الشائكة العالقة بين البلدين ستفسد التحالف الغريب بين دولة عضو فى الناتو، ودولة أخرى تعتبر الناتو من الأعداء وتحاول بقدر المستطاع إبعاده لأكبر مسافة ممكنة عن حدودها، وما الحرب فى جورجيا وأوكرانيا التى خاضتها وتخوضها حتى الآن روسيا عامى 2008 و2014 على التوالى إلا كان هدفها هو عدم السماح لهاتين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بالانضمام للناتو.كما أن تركيا تدعى بأن لها حقوقا فى القرم.

وربما خرائط روسيا الموجودة فى تركيا لا توجد فيها شبه جزيرة القرم ضمن الاراضى الروسية، لأن تركيا لا تعترف بالقرم كجزء من روسيا حتى الآن. روسيا تستعيض بتركيا عن العلاقات المتوترة بالاتحاد الأوروبى، وتركيا تستعيض بروسيا عن علاقات متوترة مع الأوروبيين والولايات المتحدة، فهل إذا تحسنت العلاقات مع الأوروبيين والولايات المتحدة سينفض التحالف التركى ـ الروسى أشك على الأقل من جانب تركيا، لأن الأخيرة احتلت شمال سوريا بموافقة واتفاق مع روسيا، لكن هل ستبقى سوريا دون حراك تجاه هذا، وانعكاس ذلك على العلاقت الروسية ـ التركية. تحالفات مؤقتة سنترك للوقت الحكم على مدى متانتها. ملفات الخلاف أكثر من ملفات الاتفاق بينهما. لكن سياسة الرئيس بوتين الذى يتمتع بالصبر والحنكة فى المواقف الصعبة التى تتطلب دبلوماسية غير تقليدية، هى التى تنقذ هذا التحالف كل مرة لكن هذا ليس بدون نهاية.