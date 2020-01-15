تاكيس جونياس:وادي دجلة لن يهبط .. وطموحنا التواجد ضمن الخمسة الكبار..والأهلي الأقرب للفوز بالدوري ومن الصعب تتويج الزمالك

أثار المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة الكثير من الجدل بإصراره على تطبيق خطة لا يفوز بها الا نادرا، كما تعالت الاصوات المطالبة برحيله خلال الفترة الاخيرة لذا كان لـ”الأهالي” معه هذا الحوار.

وفي اجابته على حقيقة ما يتردد عن رحيله من تدريب وادي دجلة نفى تاكيس جونياس ذلك مؤكدا انه لم يتحدث معه اي شخص في ادارة النادي بشأن ذلك مطلقا، مشيرا الى أنه يتحمل كامل المسئولية في كل لقاء تقدم خلاله وادي دجلة ثم تعادل أو خسر، مضيفا ان فريقه يقدم كرة جميلة لا تتناسب مع نتائجه نهائيا، وان من لا يشاهد وادي دجلة يظن أنه فريق لا يقدم كرة قدم حقيقية بسبب مركزه المتأخر في الجدول.

وأكد جونياس ان عقده مع وادي دجلة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وانه راض جدا عن علاقته بالنادي، موضحا انه لا يخشى هبوط فريقه على الإطلاق، مؤكدا ان دجلة لن يهبط، وانه يحاول صنع فريق لديه عقلية الفوز في كل المباريات، وانه اذا كان أداء دجلة سيئا لقدم استقالته على الفور، كاشفا ان لديه طموحا كبيرا مع دجلة هذا الموسم وانه قادر على تحقيقه، مشيرا الى ان هدفه تواجد فريقه في المراكز الخمسة الأولى مستقبلا.

وكشف تاكيس جونياس عن انه من الصعب أن يقود فريق لديه 32 لاعبا في قائمته، وان جودة التدريبات تتطلب وجود عدد قليل من اللاعبين حتى يستطيع المدرب التركيز والتواصل مع الجميع، موضحا ان إدارة الكرة في دجلة عقدت 3 اجتماعات مع الجهاز الفني في الفترة الأخيرة للتعرف على اسباب تراجع النتائج ومحاولة تذليل اي عقبات او مشاكل تقف امام مسيرة الفريق، وان إدارة ماجد سامي لكرة القدم في دجلة استثنائية، وتعمل باحترافية كبيرة.

واوضح المدرب اليوناني ان خشونة بعض الأندية المنافسة ضد لاعبي وادي دجلة مع غياب الحماية من الحكام سبب عصبيته في الملاعب، مؤكدا ان الخشونة تقلل من نسبة الوقت الملعوب بالفعل في مباريات كرة القدم، مضيفا ان الزمن الفعلي للوقت الملعوب في لقاء دجلة وسموحة مثلا بلغ 48 دقيقة فقط من إجمالي 90 دقيقة.

وعن طريقة اللعب التي يتمسك بها اشار تاكيس جونياس الى ان طريقته تعتمد على تطوير أداء اللاعبين، ومساعدتهم على تقديم أفضل ما يملكون، وانه يحاول أن يفرض شخصيته على الأندية التي يتولى قيادتها بتطبيق نفس اسلوب اللعب الذي يقتنع به تماما، موضحا ان دجلة من أسرع الفرق التي تستطيع استرداد الكرة بعد فترة قصيرة من فقدها بفضل الضغط الجماعي من الامام على الخصم والانتشار الجيد في كل انحاء الملعب.

ونفى المدرب اليوناني ان فريقه لايجيد الدفاع كما يردد البعض، مؤكدا ان دجلة يقدم أداء دفاعيا جيدا ومنظما رغم دخول 20 هدفا في شباكه، مبررا كل هذه الاهداف بان توفيق معظم المنافسين سبب تلقي شباك فريقه هذا العدد الكبير من الأهداف، مؤكدا ان إدارة دجلة لم تبخل على الفريق في الانتقالات الصيفية بداية الموسم الحالي من أجل سد الثغرات في صفوف الفريق حيث ضمت اللاعب المغربي عبد الكبير الوادي والتونسي رفيق كابو وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وأكد تاكيس جونياس ان فريقه كان يستحق تسجيل هدف على الأقل في اللقاء الافتتاحي أمام طنطا، وان جودة الفرص كانت عالية جدا في معظم مباريات دجلة هذا الموسم، موضحا ان فريقه دخل ضمن الأندية التي تنال إعجاب الجماهير بعد الأهلي والزمالك، وانه يحب لاعبيه ويحترمهم جدا ولا يمكن أن يظلم أحدا منهم، مؤكدا انه يتعرض دائما لمواقف إيجابية من بعض اللاعبين تثبت شعورهم الكبير بالمسئولية، وانه من الصعب أن ينسى هذه المواقف.

وعن حقيقة ما تردد عن تفاوض مسئولى مصر المقاصة معه لأجل تولي قيادة الفريق خلفا لميدو، كشف جونياس انه من الصعب أن يترك فريقه بإرادته قبل نهاية تعاقده، وانه يفضل تدريب الفريق المصري الذي يرغب في التعاقد معه وان يكون قادرا على تحقيق بطولة.

وشدد تاكيس على ان فريق الأهلي هو صاحب الفرص الأكبر في الفوز بالدوري رغم أن الوقت مبكرا جدا لهذه التكهنات، وانه قد تظهر ملامح بطل الدوري بعد نهاية الدور الأول، مضيفا انه من المؤكد أن الأهلي والزمالك سيكونان في المربع الذهبي هذا الموسم، موضحا ان كثرة تغيير الأجهزة الفنية سبب معاناة بيراميدز، وانه من الصعب فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم، مشيرا الى ان منتخب مصر يحتاج لمزيد من الوقت من أجل استعادة الثقة والروح والانسجام الذىن يحققون الانتصارات بعد ذلك، موضحا ان كل فرق الدوري تعمل لصالح منتخب مصر.

وأبدى تاكيس جونياس تعجبه من سرعة تأقلم المدرب السويسري رينيه فايلر مع لاعبي الاهلي وانسجامه، مؤكدا ان إيهاب جلال مدرب المصري يعد من أفضل المدربين في مصر حاليا.