اليوم..ذكرى ميلاد ناصر:طبت حياً وميتاً يا زعيم

تحل اليوم الخامس عشر من يناير الذكرى الثانية بعد المائة لميلاد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر .إن أي رؤية موضوعية للدولة والمجتمع في مصر إبان الثالث والعشرين من يوليو 52 ـ تجعلنا نؤكد عظمة هذه الأمة وجهود طلائعها الثورية بقيادة جمال عبدالناصر.إن نظام ما قبل ثورة يوليو 52 سقط موضوعا يوم 26 يناير 1952 في حادث حريق القاهرة الغامض، ولم تستطع القوى السياسية التي كانت تقود المجتمع في ذلك الوقت أن تنقذه من السقوط .وتشكلت في الفترة من يناير حتى مساء 22 يوليو 4 وزارات لم تستطع أن تمنع الانهيار المحتوم .وقامت الثورة وقاد سفينة الأمة الزعيم جمال عبدالناصر، ودخل في معارك حادة ضد الاقطاع وأذناب الاستعمار في الداخل وأنشأ مجلس الانتاج لوضع تصور لنهضة حديثة للمجتمع المصري .ثم دخل معارك شرسة مع الاستعمار القديم ( انجلترا ـ فرنسا ) في أنحاء العالم العربي ومعركة الشعب الجزائري أكبر دليل على موقف ناصر من حركة التحرر الوطني العربية ودخل معارك شرسة مع الولايات المتحدة أهمها معركة الأحلاف العسكرية في وسط الخمسينيات وأمم قناة السويس، وواجه العدوان الثلاثة ثم دخل تجربة الوحدة العربية بإقامة الجمهورية العربية المتحدة، ودخل حرب اليمن ليخرج شعبه من ظلمات القرون الوسطى وقاد المجتمع المصري في ثورة تنمية هائلة وخاصة في مجال التصنيع ونشر التعليم وجعله مجاناً في جميع مراحله.وامتد تأثير الزعيم إلى أعماق القارة الأفريقية .وكانت نكسة 1967 ـ ووقفت الجماهير مع زعيمها المخلص حيث أعطت جماهير 9، 10 يونيو ثقتها للزعيم المجروح في مشهد لم يحدث من قبل أو بعد.وكانت السنوات الثلاث من 67 ـ 1970 أكثر سنوات الزعيم عملاً ووضوح رؤية ونقذ الذات وعدم الاستسلام رافعاً شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة .وكان سبتمبر 70 الحزين نهاية لسنوات عمر الزعيم ولكن ليس نهاية لتجربته التي تؤرق أعداءه في الداخل والخارج حتى الآن، حيث دأب كتاب السردين على مهاجمته يومياً ـ نعم يومياً .وكتاب السردين ( يقصد بهم الذين لم يروا في مشروع السد العالي العظيم سوى أنه منع وصول السردين إلى الشواطئ المصرية بعد إقامة السد العالي العظيم) .

طبت حياً وميتاً يازعيم ياعطر مصر العظيم.

*صلاح سليمان