ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي .. رؤى جديدة

تختتم غدا الخميس فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للشعر في دورته الخامسة والتي تحمل اسم الشاعرين الراحلين ” إبراهيم ناجي ” و” بدر شاكر السياب ” وكانت د. إيناس عبد الدايم ، قد افتتحت المؤتمر، مؤكدة في كلمتها على دور الثقافة والشعر في اللحظة الراهنة ، على اعتبار أن الشعر هو أحد مكونات الهوية العربية .

وأكد د. محمد عبد المطلب مقرر المؤتمر على أن الشعر هو ذاكرة العرب وفن العرب الأول على مر العصور ، فقد وصل إلى مكان أسطوري في المخيلة العربية .

وأشار د. عبد السلام المسدي ـ الناقد التونسي ـ في كلمته المشاركين العرب في المؤتمر إلى الدور الثقافي الذي تقوم به مصر على مر العصور فهي بيت المثقفين العرب في وقت شدتهم .

وأضاف د. المسدي قائلا : جئنا إلى القاهرة بذاكرة تصارع النسيان وتشاكس الأمل ، خاصة وأن الأمة العربية تواجه ـ الآن ـ تحديات كثيرة .

وفي هذا الزمن العربي الموار ترفع القاهرة سقف الحوارات الفكرية لتعلي من شأن الثقافة والفكر .

وقد تضمن المؤتمر عدة جلسات أندرجت تحت المحور الرئيسي للمؤتمر وهو ” الشعر وثقافة العصر ” .

تحدث في الجلسة الأولى د. خيري دومة عن ” الوطن في شعر إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب ” وتحدث د. عبد الرحيم الكردي عن ” الأبعاد الأسطورية للصورة الشعرية بين السياب ومحمود حسن إسماعيل ” وتحدث د. عبد السلام المسدي عن ” الشعر وتحديات الزمن الجديد.

وتحدث الناقد العراقي ياسين النصير عن ” الحركات الجديدة في قصيدة الحداثة العربية”.

ويشارك في المؤتمر عدد من الشعراء العرب منهم الشاعر البحريني قاسم حداد ، والشاعر اللبناني محمد على شمس الدين ، والشاعر اللبناني شوقي بزيع والشاعر الفلسطيني المتوكل طه ، والشاعر العراقي على جعفر العلاق ، والشاعر السوري عبد القادر الحصن والشاعرة الاماراتيه خلود المعلا وغيرهم .