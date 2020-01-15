فن وثقافة

ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي .. رؤى جديدة

كتب عيد عبد الحليم
60

تختتم غدا الخميس فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للشعر في دورته الخامسة والتي تحمل اسم الشاعرين الراحلين ” إبراهيم ناجي ” و” بدر شاكر السياب ” وكانت د. إيناس عبد الدايم  ، قد افتتحت المؤتمر، مؤكدة في كلمتها على دور الثقافة والشعر في اللحظة الراهنة  ، على اعتبار أن الشعر هو أحد مكونات الهوية العربية .

وأكد د. محمد عبد المطلب مقرر المؤتمر على أن الشعر هو ذاكرة العرب وفن العرب الأول على مر العصور  ، فقد وصل إلى مكان أسطوري في المخيلة العربية .

وأشار د. عبد السلام المسدي ـ الناقد التونسي ـ في كلمته المشاركين العرب في المؤتمر إلى الدور الثقافي الذي تقوم به مصر على مر العصور فهي بيت المثقفين العرب في وقت شدتهم .

وأضاف د. المسدي قائلا : جئنا إلى القاهرة بذاكرة تصارع النسيان وتشاكس الأمل  ، خاصة وأن الأمة العربية تواجه ـ الآن ـ تحديات كثيرة .

وفي هذا الزمن العربي الموار ترفع القاهرة سقف الحوارات الفكرية لتعلي من شأن الثقافة والفكر .

وقد تضمن المؤتمر عدة جلسات أندرجت تحت المحور الرئيسي للمؤتمر وهو ” الشعر وثقافة العصر ” .

تحدث في الجلسة الأولى د. خيري دومة عن ” الوطن في شعر إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب ” وتحدث د. عبد الرحيم الكردي عن ” الأبعاد الأسطورية للصورة الشعرية بين السياب ومحمود حسن إسماعيل ” وتحدث د. عبد السلام المسدي عن ” الشعر وتحديات الزمن الجديد.

وتحدث الناقد العراقي ياسين النصير عن ” الحركات الجديدة في قصيدة الحداثة العربية”.

ويشارك في المؤتمر عدد من الشعراء العرب منهم الشاعر البحريني قاسم حداد  ، والشاعر اللبناني محمد على شمس الدين  ، والشاعر اللبناني شوقي بزيع والشاعر الفلسطيني المتوكل طه  ، والشاعر العراقي على جعفر العلاق  ، والشاعر السوري عبد القادر الحصن والشاعرة الاماراتيه خلود المعلا وغيرهم .

عيد عبد الحليم
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق