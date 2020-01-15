ماجدة موريس تكتب :قصة زواج

قصة زواج ماجدة موريس

لم أجد عنوانا آخر لهذا الفيلم الذي ينافس علي ستة من جوائز الاوسكار التي سوف تعلن قريبا، وبينها جوائز افضل فيلم وسيناريو مكتوب للشاشة مباشرة، وافضل ممثل ومممثلة، ولكني وجدته الدليل علي أهمية الفن، فقصته قدمت قبل هذا عشرات المرات، في كل سينمات العالم، ومع ذلك، لا يزال فيها الجديد الذي من الممكن ان يراه كاتب الفيلم، او صانعه، وهما هنا شخص واحد كتب الفيلم وأخرجه ليقص علينا قصة رجل وامرأة اقتربا من بعضهما البعض من خلال زمالة العمل في المسرح، فهو مخرج وهي ممثلة، وتزوجا بعد قصة حب عصرية، وأنجبا طفلهما (هنري) وسارت بهما الحياة قبل ان تتكدر لأمرين، الاول زيادة أحساس الزوجة بأنانية زوجها وبحثه الدائم عن مصالحه أولا، وانه يبتعد عنها مع انشغاله الكبير بمستقبله المهني، بينما قل اهتمامه بعملها ثم اكتشافها خيانته مرة، وهو ما يجعلها تتخذ قرارات مهمة، بمفردها، من أجل إنهاء هذا الارتباط المتين، الزواج، واولها ان تترك البيت أو ان يتركه هو طالما ظهر علي حقيقته، ثم تسعي للانفصال عنه بالطلاق، انها قصة زواج قد تحدث في اي بلد وليس في امريكا، ولكن التفاصيل تفرق ، كثيرا، وهو ما يطرحه علينا كاتب الفيلم ومخرجه (نوح باومباخ )في فيلمه (قصة زواج)ومن خلال بطليه وأدائهما القوي، الزوج تشارلي (الممثل آدم درايڤر) والزوجة نيكول (الممثلة سكارليت چوهانسون) ، والابن الصغير هنري(آزهي روبرتسون)، والذين تتبدل أحوالهم بعد قرار الزوجة، وذهابها الي المحكمة طالبة الطلاق، واكتشاف الزوج ان :الحكاية جد! :وليست هزارًا او تهديدا، واكتشافه، وهو يراجع حياته الزوجية المهددة أنه قد اصبح فعلا الرجل الباحث عن ذاته وعمله غالبا، وانه في أوقاته القليلة بالبيت لم يعد الزوج والاب الجميل الودود والمقبل علي الحكي لزوجته وابنه، ولكنه لا يلوم نفسه، وانما يبحث عن حل لما اعتبره ورطة.

في أيدي الحيتان

حين تغير الزوجة مكان إقامتها، وتغادر مدينتها نيويورك الي لوس آنجلوس حيث تقيم شقيقتها وعائلتها، وتتقدم الي المحكمة طالبة الطلاق، والاحتفاظ بالابن، يصبح علي الزوج اتخاذ إجراءات تكتيكية لمواجهتها، اولها الانتقال هو الآخر الي نفس المدينة، والبحث عن حل حتي لا يفقد ابنه، وفِي كل هذه الاوقات، وما بعدها من إجراءات تقاضي طويلة، يصبح الحوار بين الزوجين مقطوعا ، بل ويصبح ممنوعا بعد ان أتخذ كلاهما محاميا للدفاع عنه، وهنا يدخلنا السيناريو في عالم محاماة قضايا الأحوال الشخصية، وصراع الحيتان بينهم، والذي جسده محامي نيكول، صاحب الاسم الكبير، امام محامية الزوج تشارلي،الداهية. ولنري من خلال إيقاع سريع للسيناريو كواليس المحاكم،. ومكائد الخصوم والذي نكتشف انهم المحامون في حقيقة الامر وليس موكلوهم، ونكتشف ايضا الجديد علينا في النظام القضائي هناك، والذي يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، فيعين مراقبا لمتابعة علاقة الاب به وكيف يعامله في البيت في مشاهد مهمة تصل بِنَا الي رؤية واضحة لحالة أسرة ،لم يحاول أفرادها التفاهم مع بعضهم البعض، وترك الزوج الامور الانسانية تفلت قبل إغلاق باب الحوار من قبل الزوجة، وليصبح الصغير لعبة يتقاذفانها، ويفضل الحياة مع خالته واسرتها حيث الاستقرار بعيدا عن النقار الدائم بين الام والاب بالمواجهة، او المحامين، ولعل أهمية و قدرة السيناريو هنا تبدو أساسا في اُسلوب بناء التتابع الذي تدور به المواقف والأحداث في إطار حدث بسيط، يهدم أسرة، ويحدث مثله في كل الاوقات، وفِي كل مكان، لكن قدرة الكاتب المخرج علي تفكيكه، وتحليله قبل إعادة بنائه من خلال اجتماع الاسرة بمناسبة شقة جديدة للام، واكتشاف الزوجين ان لديهما الرغبة في الاستمرار، وان الحياة معا افضل كثيرا مما حدث لهما، وهي الحكمة التي يواجهنا بها الفيلم في النهاية، وليصل معنا الي رفض ما قدمه، من حجج للانفصال، مؤكدا على أهمية الحوار والاهتمام والتفاعل بين الزوج والزوجة في رحلة الزواج، وفِي صناعة الجيل القادم .