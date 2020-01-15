“إتحاد المستثمرين” يناشد طارق عامر: بعض البنوك لا تنفذ تعليمات البنك المركزي وتتباطئ في التعامل مع مشاكل المستثمرين

ناشد الدكتور محي حافظ رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات طارق عامر محافظ البنك المركزي من الاجراءات التي تقوم بها بعض البنوك المصرية والتي اصبحت تخلق مناخا طاردا للاستثمار والمستثمرين بسبب الروتين والبيروقراطية التي مازالت تعمل بها بعض البنوك المصرية. وأوضح رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين في بيان له ان اجتماع محافظ البنك المركزي مع المستثمرين المصريين خلال الايام القليلة الماضية أكد خلاله علي أن الحكومة والمركزي يعملان جاهدين على إنهاء البيروقراطية التي تعاني منها بعض الجهات مشيرا الي انهناك بعص البنوك المصرية لم تعني اى اهتمام لكلام محافظ البنك المركزي ومازالت تمارس كافة اشكال البيروقراطية مع عدد كبير من المستثمرين من اجراءات وهو ما رصده الاتحاد بداية من اجراءات تعقيدية لمنح القروض وصولا الي المطالبة بضمانات مبالغ فيها تصل الي ١٠ اضعاف القرض الممنوح للمستثمرين وصولا الي التباطئ في التعامل ونهاء مشكلات المستثمرين علي الرغم من تعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي والتي خالفتها بعض تلك البنوك محذرا من خطورة هذا الأمر ومؤكدا أن تلك الأمور قد تتسبب في خلق بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين.