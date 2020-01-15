رد من المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

تلق موقع جريدة الأهالي الرد التالي من المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ..”الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ / أحمد سلامة … جريدة الأهالي تحية عطرة ” يسعدني أن أهدي أسمي آيات التقدير لشخصكم الكريم ” إيماء الي ما نُشر بجريدتكم الغراء تحت عنوان : “إستغاثة من مقاولي نقل وسائقي مينائي الاسكندرية والدخيلة ” بتاريخ 14/1/2020 ، وما جاء في متن الخبر من الإستغاثة بسبب نظام التحميل للبضائع من الميناء التي وضعها رئيس الميناء ، وكذلك ما ذٌكر بشأن معاناة السائقين بسبب التكدس ، وسحب الرخصة ودفع غرامة 500 جنيه من قبل الشرطة وغير ذلك مما ورد . نتشرف بأن نوضح لسيادتكم ما يلي :- رئيس ميناء الاسكندرية لم يضع نظاما جديداً للتحميل كما جاء في الخبر ، وإنما وجه بعدم إستخدام الميناء كجراج ، وشدد علي عدم تواجد أي شاحنة داخل الميناء سوي التي لها عمل أو أمر شغل سواء كان صادر أم وارد وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والتي كان معمول بها قبل ثورة يناير ، وذلك لمنع التكدس داخل الميناء وللحفاظ علي بنيته الأساسية . أما ما قرره رئيس الميناء من إجراءات جديدة وهو الحجز الإلكتروني للشاحنات فهذا من شأنه تسريع دخول الشاحنات وتوفير الوقت لسائق الشاحنة وشركة الشحن ، حيث يُمكن للسائق الدخول من حسابه الخاص علي موقع الهيئة وإتمام عملية الحجز الإلكتروني المسبق سواء للصادر أو الوارد ، وكذلك شركة الشحن ، مع استمرار تواجد مكاتب الحجز مراعاة للبعد الإجتماعي لسائقي الشاحنات الذين لا يملكون أدوات وإمكانيات للحجز الإلكتروني . وفيما يتعلق بالتكدس علي الأبواب لا يكون سببه هيئة الميناء كما جاء في الخبر ، وذلك لأن الإجراءات التي تتم بين الشاحنة وهيئة الميناء منذ وصول الشاحنة علي الباب وحتي خروجها فارغة أو محملة لم يتجاوز وقتها 6 دقائق علي أقصي تقدير منها دقيقة واحدة حتي تدخل الشاحنة الميناء ، حيث يتم وقوف الشاحنة عند موظف مكتب الحجز في حالة عدم الحجز الإلكتروني حوالي 30 ثانية ، ثم تتحرك الشاحنة الي مكتب تسجيل الدخول فينظر الموظف الي أرقام الشاحنة ويسجلها في مدة لا تتجاوز الـ 30 ثانية أيضاً ، ثم يدخل الميناء متوجهاً الي الميزان ليقوم بالوزن فارغ في حالة دخوله أول مرة الميناء ، ثم يتوجه الي مكان البضاعة المراد تحميلها ليعتقها ، ثم يتوجه الي الميزان مرة أخري مستغرقاً حوالي دقيقة ثم يتوجه الي الكاشير علي بوابات الخروج ليدفع مستحقات الهيئة مستغرقاً من دقيقة الي ثلاث دقائق ثم يخرج من الميناء وهذا في حالة تحميل الوارد ، والعكس في تحميل الصادر . أي أن إجراءات هيئة الميناء لا تتجاوز 6 دقائق في رحلة الشاحنة منذ وصولها الي مغادرتها الميناء . وما جاء في الخبر أيضاً بشأن قيام الشرطة بسحب الرخص وتحصيل غرامة 500 جنيه فهذا يحدث للمخالف الذي يقوم بتعطيل المرور ، وهذا يحدث داخل أو خارج الميناء كما يحدث في أي مكان ، وذلك طبقاً لقانون المرور أما ما تٌحصله الهيئة طبقاً للقرارات والقوانين فيتمثل في الوزن الزائد ومقابله 35 جنيه تقريباً / طن زائد ويتم تحصيلهم لصالح الطرق والكباري ، ومقابل استخدام موازين حوالي جنيه ونصف / طن ، ومقابل مكوث 19 قرش / ساعة لأول 8 ساعات ، وهذا مبلغ لا يٌذكر كان يستغله سائقي الشاحنات حيث يدخلون الميناء بدون عمل ويدفعون هذا المبلغ الذي لا يٌذكر مٌحدثين تكدس وفوضي داخل الميناء . وعن أسباب وجود تكدس في بعض الأوقات علي الأبواب يرجع الأمر إلي عدة أسباب منها : 1- السلوك الخاطئ لبعض سائقي الشاحنات حيث يأتي الكثير منهم الي الميناء بدون حجز وبدون أمر شغل ويترك سيارته علي الباب ويبدأ في اتخاذ الإجراءات فتتوقف الشاحنة التي تليه وهكذا فيحدث التكدس ، ومن هنا تم التنسيق بين هيئة الميناء والشرطة والاتفاق علي سحب رٌخص وتغريم من يٌخالف التعليمات بوقوفه بدون حجز مسبق . 2- إجراءات الشرطة كالكشف علي الشاحنة وتفتيشها والتأكد من عدم تهريبها أي شيئ يضر بالأمن العام ، وكذلك التأكد من عدم دخول مفرقعات أو مواد مٌشعه ، أو أسلحة ، أو مخدرات ، وهذا إجراء لابد منه للحفاظ علي الأمن العام . 3- إجراءات الجمارك كالفحص والكشف عن السلع والبضائع ، وهذا إجراء لابد منه أيضا 4- أوقات الذروة كما يحدث في كثير من الطرق والشوارع من زحام في أوقات الذروة يحدث ذلك في الميناء أيضاً . هذا وقد وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل وتسريع دخول الشاحنات والبضائع من وإلي الميناء بشكل آمن ، كما تهيب الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بالسادة سائقي الشاحنات بأن يتم الحجز المسبق ، وعدم القدوم الي الميناء إلا بأمر شغل ، وعدم ترك الشاحنة بدون سائق حتي تتم عملية دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر ، وسرعة ، وأمان ، كما تُطالب الهيئة السادة الزملاء الإعلاميين بتحري الدقة فيما يُنشر أو يُذاع أو يُبث عبر وسائل الإعلام حتي لا تتأثر صورة الميناء كمرفق استراتيجي مهم أمام السفن الأجنبية والخطوط الملاحية العالمية مما يضر بالمصلحة العامة .

وافر تقديري واحترامي لشخصكم الكريم ..رضـــا الغــندور مدير الإعلام – المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية