فرنسا تطلب رسميا الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط..وزير البترول المصري يرحب

طلبت فرنسا رسميا خلال الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة الانضمام الى عضوية المنتدى ، كما اعرب نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى عن رغبة بلاده فى الانضمام كمراقب بصفة دائمة . ومن جانبه رحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمشاركة فرنسا فى الاجتماع وطلبها رسميا الانضمام لعضوية المنتدى وطلب الولايات المتحدة الانضمام كمراقب بصفة دائمة موضحاً انه سيتم اقرار هذه الطلبات من الاعضاء المؤسسين وفقا للنظام الاساسى للمنتدى . وعلى جانب آخر اشار الملا الى انه سيطلب اضافة مجالات الحفاظ على البيئة فى دراسات البنك الدولى التى يعدها للمنتدى وكذلك استشراف استخدامات الطاقات المتجددة بالاضافة الى الهيدروجين .