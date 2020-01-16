مذيعين “بيجو لايف” يضيئون سماء تايمز سكوير بنيويورك

قامت شركة بيجو تكنولوجي الرائدة في صناعة الإنترنت بتكريم أفضل مذيعيها لهذا العام عبر إطلاق صورهم في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.

وتضم القائمة مجموعة من أفضل المواهب الشابة، بينهم نجمة آراب آيدول المغنية الشابة أسماء العسال، من مصر، والشاعر كرار الفتلاوي، من العراق، وخبيرة التجميل والمغنية صوفيا مسعود، من المغرب، والرسامة آية محمود، من مصر، وعازف العود عبد العزيز القحطاني، من السعودية.

وقد تصدر النجم عمرو دياب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في ساحة تايمز سكوير في نوفمبر الماضي، مما جعل الشركة تقوم بالترويج لمذيعيها عبر سماء تايمز سكوير، حرصاً منها على دعم المواهب الشابة على تطبيقاتها، فهؤلاء الشباب هم النجوم الحقيقيين، هم من يستحق كامل الدعم والترويج لهم والإيمان بهم، كالنجوم العالميين، هم القيمة الحقيقية، لهذا نضع صورهم أمام العالم أجمع.

يأتي ذلك إيماناً من شركة بيجو تكنولوجي أن العالم يتجه نحو إنترنت معتمد كلياً على البث الحي ووسائل التواصل الإجتماعي، وتدعيماً لهذا التطور الضخم الذي يشهده مجال صناعة المحتوي على الإنترنت.

الجدير بالذكر أن تطبيق “بيجو لايف” أحد تطبيقات شركة بيجو تكنولوجي والتي تعتمد كلياً على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تجربة آمنة وفعالة لكافة مستخدمي ومذيعي تطبيقاتها.