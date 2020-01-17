اليوم..تكريم نجوم الاهلي والزمالك في حفل استفتاء زايد للإبداع

تنظم مؤسسة زايد للإبداع حفلا كبيرا مساء اليوم الجمعة لتكريم عددا من نجوم الرياضة ومشاهير الاعلام الرياضي، وتوزيع جوائز الاوسكار عن استفتاء زايد السنوي الأول الذي أقيم طيلة الفترة الماضية على 3 فئات، حيث شارك فيه ( الجمهور عبر السوشيال ميديا، والنقاد الرياضيين، ولجنة من الخبراء الرياضيين. وكانت مؤسسة زايد قد أعلنت نتيجة الاستفتاء بعد غلق التصويت عبر السوشيال ميديا مباشرة، حيث تم اختيار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شخصية العام الرياضية، وفاز حسين الشحات بجائزة أفضل لاعب، ومحمد الشناوي أفضل حارس مرمى، ومحمود علاء افضل مدافع، ورمضان صبحي بجائزة افضل لاعب شاب مناصفة مع مصطفى محمد، وعلي معلول افضل محترف بالدوري المصري مناصفة مع فرجاني ساسي، وسيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة، وعماد النحاس افضل مدير فني، واحمد ناجي افضل مدرب حراس مرمى، ومحمد عادل افضل حكم، والمنتخب الاوليمبي افضل منتخب، والاتحاد المصري لكرة اليد افضل اتحاد، بخلاف جائزة التميز لكلا من طارق حامد وحسام عاشور. كما حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي، ومحمود الخطيب أفضل رئيس نادي، واحمد شوبير افضل اعلامي مصري ويعقوب الساعدي افضل اعلامي عربي، وإبراهيم عبد الجواد افضل اعلامي شاب، وطه اسماعيل افضل محلل رياضي في الوطن العربي، وعماد متعب افضل محلل رياضي في مصر، ومحمد الكواليني افضل معلق، بخلاف عدد آخر من الجوائز فاز بها نجوم الرياضة والإعلام في مصر والوطن العربي.