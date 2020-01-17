فيلم عروستي .. كوميديا سوداء تتحقق في الواقع

إنتهي المخرج شريف سالم و فريق العمل ، من تصوير الفيلم الروائي القصير ..عروستي .. و هو فيلم إجتماعي كوميدي ، يناقش طموح الشباب في البحث عن عروس المستقبل دون سابق خبرة أو معرفة شخصية ، يقابل بطل العمل عروس المستقبل و يتزوج بها فتحدث المفاجأة ليلة الزفاف بأكتشافة الحقيقة ،يدور الفيلم في إطار كوميدي خفيف الظل ، و يعتبر هذا الفيلم هو العمل الأول للمخرج شريف سالم كإخراج بعد مشاركته بعدة أعمال فنية ، الفيلم من تأليف السيناريست شادية الهواري ..تصوير محمد علاء ، بطولة الفنان محمود إسماعيل ، الفنان هشام سامي، الفنانه ميرا خليل ، الفنان هاشم طاهر

، الفنانه ندى ، الفنان كريم ماضي ، الفنان يوسف شريف ..من الجدير بالذكر مشاركة الفيلم بعدة مهرجانات مصرية منها علي سبيل المثال ، مهرجان يوسف شاهين و مهرجان المرأة ..