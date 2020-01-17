“الخارجية التركية” تستغيث:منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في مصر ضربة سياسية و أخرج تركيا من “المعادلة”

وصف المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة، بأنه تكتل معاد لأنقرة، معتبرا تحويله إلى منظمة دولية، أمرا بعيدا عن الواقع.وهو هنا يلمح أن “المنتدى” ضربة سياسية موجعة للأتراك ،ورد فعل عملي على الاطماع التركية غير المشروعة .وقال أقصوي، في بيان له أمس الخميس، إن إنشاء المنتدى الذي اجتمع أعضاؤه في القاهرة للتوقيع على ميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة دولية، “جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط”، مضيفا أنه لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا قد أعلن أمس، أن مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا بصدد التوقيع على الإعلان المبدئي لتأسيس منظمة إقليمية للغاز في المتوسط. وقد طلبت فرنسا رسميا الانضمام إلى عضوية المنتدى.